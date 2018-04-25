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今年河南省高考有四大变化！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-05-02 09:30

　　我省2018年普通高等学校招生工作规定日前发布，为维护入学机会公平，将对录取后不入学、参加特殊类型招生造假等行为进行惩处。昨日，市招办普招科科长高冰南对我省今年高考四大变化进行说明。

　　变化一

　　参加特殊类型招生造假将被取消高考资格！

　　今年，在特殊类型招生中，凡提供虚假个人信息或申请材料的，均认定为在国家教育考试中作弊，将取消其相关类型招生的报名、考试和录取资格，同时取消其当年高考报名、考试和录取资格，并视情节轻重给予3年内暂停参加各类国家教育考试的处理。

　　【解读】

　　“特殊类型招生，是指自主招生、高校专项计划、保送生、高水平艺术团、高水平运动队等普通高招中的一些特殊类型或特殊政策。考生符合相关条件才能报考。”高冰南说，以自主招生为例，考生须提供获奖证书或发明、专利、论文等，经审核通过后才具备参加自主招生资格。

　　今年，我省加强了对特殊类型招生的规范管理，加大了对资格造假的惩处力度。他提醒考生，报名参加考试，务必提供真实材料。

     变化二

　　录取后不入学来年限制填报学校数量

　　今年我省明确了对违背志愿失信行为的惩戒措施：2018年，对于在普通高招录取中不履行志愿约定的失信考生，当批次录取电子档案停止运转；录取后不入学实际就读等造成招生计划浪费的，2019年再次报名参加高考将限制其填报志愿的学校数量，在实行平行志愿的各批次中，允许其填报志愿的学校数不超过2个。

　　【解读】

　　高冰南说，普通高校招生实行按考生志愿投档录取，填报志愿后不履行志愿约定或录取后不入学，浪费招生资源，对其他考生不公平。

　　对上述失信行为，往年我省采取的措施是记入诚信档案，来年高考时提供给考生所报高校参考。从今年开始，有了明确惩戒措施。高冰南建议考生，填报志愿时，一定要填报自己愿意去上的学校；如果铁了心要复读，可以不报志愿。

　　另外，对失信考生的惩戒措施，不溯及以往，也就是说，往年失信考生，今年的高招录取不受影响。

       变化三

　　加分项目由6个变为5个

　　根据《关于南水北调中线工程丹江口水库移民安置优惠政策的通知》，移民搬迁后5年内，移民考生在中招、高招录取中给予降5 分至10分照顾。今年，丹江口水库移民的考生加分照顾政策不再有效。

　　【解读】

　　高冰南介绍，近年来，我省高考加分项目数量经历了两次变化：2015年由13个减为6个；2018年由6个减为5个。根据规定，今年我省以下5类考生可享加分照顾政策：

　　●加20分：烈士子女；在服役期间荣立二等功(含)以上或被战区(原大军区)以上单位授予荣誉称号的退役军人。

　　●加10分：自主就业的退役士兵；归侨、归侨子女、华侨子女、台湾省籍考生、侨眷(香港、澳门特别行政区居民居住在本省的眷属可参照执行；入选国家“千人计划”和省“百人计

　　划”的海外高层次留学人才的中国籍子女,参照此条执行)。

　　●加5分：少数民族考生。

　　值得注意的是，同时享受两种以上可以加分投档政策的考生，只按加分较多的一项计算，且不超过20分。艺术、体育专科并入专科提前批录取今年，原提前批中的艺术、体育专科并入专科提前批录取。

       变化四

       艺术、体育专科并入专科提前批录取

       今年，原提前批中的艺术、体育专科并入专科提前批录取。

　　【解读】今年，我省考生志愿在网上填报，分3次进行：

　　第一次: 6月25日至28日

      填报本科提前批(公安、司法专科随该批)、国家专项计划本科批、专升本志愿和对口招生志愿

　　第二次: 7月2日至7日

　　填报本科一 批(含自主招生等特殊类型招生)、地方专项计划本科批、本科二批志愿

       第三次: 7月9日至13日

　　填报专科提前批(含艺术、体育、定向培养士官、空乘、航海等专科)和高职高专批志愿

　　高冰南说，艺术、体育专科，往年安排在提前批中录取，考生从6月25日开始填报志愿；今年调整为在专科提前批中录取，考生于7月9日至13日填报志愿即可。 (洛阳晚报见习记者 刘敏)

　　延伸阅读

　　●高考统考科目、时间不变。今年全国统考时间为6月7日、8日。我省高考科目设置为“3＋文科综合/理科综合”。 “文科综合/理科综合”每科满分为300分，其他各科满分均为150分，总分满分为750分。

　　●外语有6个语种可选。全国统考科目中的外语分英语、俄语、日语、法语、德语、西班牙语等6个语种，由考生任选其中一个语种参加考试。我省考生听力部分的测试成绩不计入总分，按考生非听力部分的卷面成绩乘以1.25，换算为外语科目成绩。考生听力成绩作为单列的一项成绩在投档时提供给高校参考；在平行志愿投档中，考生总分相同的情况下，分别按考生语文、数学、外语听力成绩进行排序。此外，我省今年暂不组织报考外语专业考生的口试工作。

　　●继续实行“无声入场”和考区“统一文具”。考场统一配备的文具有哪些？戴牙套、眼镜的考生，不符合“无声入场”要求怎么办？市招办将在近期的考务工作会上公布详情，欢迎关注本报后续报道。
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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