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抗战英雄高惠峰的亲人，你们在哪里？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-05-02 08:59

高惠峰墓碑照片（志愿者供图）

　　“洛阳人高惠峰，1940年牺牲，时年29岁……请洛阳的朋友帮忙转发下，看有无机缘能让他的亲人看到。”五一小长假期间，《洛阳晚报》记者在朋友圈看到这条信息，不少市民转发此信息，帮助高惠峰寻找亲人。

　　高惠峰曾参加景山阻击战，与侵浙日军激战

　　记者从朋友圈晒出的图片中看到，高惠峰的墓碑从右向左文字如下： “亡于民国廿九年(1940年)十月十三日/陆军第七九师二三五团机二连一兵/高惠峰廿九岁河南洛阳人之墓/军政部第十一后方医院制。”据此可知，高惠峰为洛阳人，1940年牺牲，时年29岁。

　　记者查询资料发现，高惠峰生前所在的陆军第79师235团，与1940年发生在浙江景山乡(今常安镇)的景山阻击战有密切关系，这是浙江富阳抗战史上最著名、最惨烈的战斗。

　　1940年10月，侵浙日军调集22土桥师团、11高桥旅团等万余兵力， “扫荡浙西、窜扰富春江南”。其中，6000余名日军分五路由富阳城渡江南窜。

　　据《富阳县志》记载，1940年10月12日晚，日军占领场口。13日，日军22师团85联队1000余人企图沿壶源溪南进，窜犯浦江县的马剑(今属诸暨市)一带。布防在景山乡一带担任阻击任务的国民党第79师235团，在当地民众和共产党秘密组织支援下，利用有利地形，开展山地运动战。在六石坎与凤仪山之间的小天竺，235团将士同日军展开肉搏战。最后，日军伤亡惨重，向龙门方向溃窜。

　　高惠峰或许是在景山阻击战中受伤牺牲的。此外，在景山阻击战中壮烈牺牲的还有中尉排长李英杰，26岁，也是咱洛阳人。

　　浙江江山是抗战大后方，接收从前线撤回的伤兵

　　高惠峰的墓碑为何现身于浙江省江山市凤林镇？经过洛阳红山石志愿者协会会长李磊牵线，记者联系上知情人士、江山市志愿者“菡萏”。 “菡萏”说，江山市凤林镇位于浙江西南，江山市在抗战时期尽管被日军侵占，但也长期作为抗战大后方，接收了一批又一批从前线撤回的伤兵。

　　另据江山电视台报道，1942年之前，抗战硝烟还没有燃烧到江山，作为抗战大后方，国民政府近30家中央机构和部队机构设在江山。当时江山的路网结构比较完善，境内不仅有铁路、公路，还有水路，这些道路成为输送伤员的重要路线。

　　“军政部第十一后方医院位于江山城区，从前线撤回的伤兵医治无效后，就葬在江山。” “菡萏”说，江山市凤林镇大悲山村的牛尾山上曾建有大悲山抗日成仁将士公墓，每座坟墓前安放了一块石碑，大小不等，视职位而定，上面刻有牺牲者的部队番号、姓名、籍贯、年龄、职务等内容。

　　如果您是高惠峰的亲人，请拨打本报热线66778866联系

      “菡萏”说，眼下，大悲山抗日成仁将士公墓仅留下一小部分墓碑，高惠峰的墓碑就是其中之一。

　　“作为一名志愿者，我希望能找到高惠峰的亲人，让他们知道高惠峰的埋骨之地。” “菡萏”说，由于年代久远，她找不到高惠峰的更多信息，因此希望借助《洛阳晚报》的影响力，征集高惠峰更多的故事。

　　亲爱的读者，如果您是高惠峰的亲人，或者您听说过高惠峰的名字，请拨打本报热线66778866，与本报记者联系。（洛阳晚报记者 余子愚）
[ 责任编辑：史戎戎]
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