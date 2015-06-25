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洛阳：克服麻痹思想 确保安全度汛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-05-02 09:39

　　4月28日，在收听收看2018年河南省防汛抗旱指挥部第一次视频会议后，我市立即召开会议，分析研判防汛抗旱形势，动员各部门及早准备、扎实工作，确保我市安全度汛。

　　根据气象部门预测，今年汛期我市降水量偏多，且集中在主汛期，防汛形势非常严峻。会议强调，各级各部门要警钟长鸣，坚决克服侥幸懈怠心理和麻痹轻视思想，采取切实有效措施，把防汛抗旱工作抓紧抓好。要迅速完善各级防汛预案，制订切合实际、简单易操作的实施方案，确保险情发生后果断处置、妥善应对。要围绕学校、医院、村庄等防汛重点，开展全方位、拉网式排查，切实整改问题，消除安全隐患。要抓好河道水库、山区的防汛工作，在建的前坪水库要严格落实各项防汛责任制，确保水库建设安全及下游防洪安全。要以防汛为主，兼顾抗旱保收，加强水源调度，提升抗旱能力，做好蓄水保水。要提前储备各类防汛物资，搞好培训和演练，提升应急抢险队伍实战能力。要建立高效的防汛会商、预警预报等机制，严格落实排查值守和防汛工作责任制，确保发生汛情立即响应。

　　市委常委、统战部部长娄会峰等参加我市会议。(洛阳日报记者 朱艳艳)
[ 责任编辑：马佳佳]
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