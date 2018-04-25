骑车女子长裙被卡动弹不得 民警拆自行车链条还她“自由”

昨日，长春路派出所民警给记者说了一件事儿：市民李女士骑共享单车去逛街，哪知裙子被车链条卡住，她因此动弹不得。

昨日，长春路派出所民警给记者说了一件事儿：市民李女士骑共享单车去逛街，哪知裙子被车链条卡住，她因此动弹不得。

此事发生在4月30日中午，李女士报警后，一民警和两名巡防队员赶往位于丽新路与九都路交叉口附近的事发地。

处警的巡防队员向阳说，当时，坐在路边道牙上的李女士急得满头大汗。原来，十几分钟前，她骑共享单车去逛街，途中感觉裙子被卡住了，就反蹬了几圈脚蹬试图拽出裙子，哪知裙子被卡得更紧了。

向阳等人从警车上取出拆卸工具拆掉共享单车的链条，李女士才“重获自由”。随后，向阳又重新装上链条。

“李女士没有受伤。”向阳说，大家骑车或开车时，最好不穿长裙、高跟鞋、拖鞋等衣物，避免埋下安全隐患。（洛阳晚报记者 郭学锋 通讯员 肖岩冰）