劳动节吃顿“爱心火锅” 洛阳环卫工人心里很温暖

昨日上午，洛龙区环卫工人苏师傅致电本报记者：有一家爱心火锅店邀请110名环卫工人免费吃火锅，我和同事们都吃得很美，心里很温暖。

昨日上午，洛龙区环卫工人苏师傅致电本报记者：有一家爱心火锅店邀请110名环卫工人免费吃火锅，我和同事们都吃得很美，心里很温暖。

昨日12时许，记者赶到洛龙区宜人路与广利街交叉口，苏师傅所说的那家火锅店就在交叉口北50米的地方。记者看到，热气腾腾的火锅，新鲜的蔬菜和肉品，环卫工人们边吃边聊，欢笑声此起彼伏。

“今天的火锅菜品丰盛，味道很好，我和同事们都吃得很美。”环卫工人黄新芳说，她平时上班忙，午饭一般是汤面条，既省时又省钱，她很感谢火锅店提供的爱心火锅，让大家度过一个难忘的劳动节。

“作为城市美容师，无论是炎炎盛夏，还是刺骨寒冬，环卫工人们都在为城市的整洁默默地付出着。”火锅店负责人杨晶雅说，她每天都能看到环卫工人们在周围路段工作，早出晚归，非常辛苦。这让她非常感动。

为了感谢环卫工人们，他们选择在劳动节当天请环卫工人们吃顿火锅，同时也希望更多人关心、关注环卫工人，感恩城市美容师。（洛阳晚报记者 余子愚）