栾川嵩县西峡将同步推出高速免费和景区免票活动

4月30日，由我市栾川县、嵩县与南阳市西峡县共同倡议发起的伏牛山全域旅游扶贫联盟成立，三县将共同推动伏牛山生态旅游圈快速发展，并将于今年同步推出高速公路免费、景区免门票等活动。

4月30日，由我市栾川县、嵩县与南阳市西峡县共同倡议发起的伏牛山全域旅游扶贫联盟成立，三县将共同推动伏牛山生态旅游圈快速发展，并将于今年同步推出高速公路免费、景区免门票等活动。

当天上午，伏牛山全域旅游扶贫联盟签约仪式在嵩县举行。伏牛山地区是我省生态旅游资源富集区，地跨洛阳、南阳、平顶山三市。同时，该地区属于秦巴山区集中连片特困地区范围。伏牛山全域旅游扶贫联盟成立后，栾川、嵩县、西峡三县将在协调推动伏牛山全域旅游发展规划编制、景区创新发展、旅游市场互惠、重点景区旅游通道建设、旅游人才交流等方面开展合作，推动伏牛山生态旅游圈快速发展，并在带动脱贫攻坚方面发挥积极作用。该联盟先期由栾川、嵩县、西峡三县合作成立，今后将适时扩大合作范围。

省旅游局党组书记、局长姜继鼎，省旅游局副巡视员张建州等参加签约仪式。（洛阳日报记者 王澍 通讯员 孙晓阳）