九三学社支社活动促成两个重量级科研机构合作

中信重工洛阳矿山机械工程设计研究院有限公司(简称矿研院)和中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司(简称耐研院)，是两个在业界赫赫有名的重量级科研机构，也是两张响当当的洛阳“科技名片”。虽然相距不到3公里，双方业务却很少有交集“，碰撞出绚烂的火花”更是罕见。

中信重工洛阳矿山机械工程设计研究院有限公司(简称矿研院)和中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司(简称耐研院)，是两个在业界赫赫有名的重量级科研机构，也是两张响当当的洛阳“科技名片”。虽然相距不到3公里，双方业务却很少有交集“，碰撞出绚烂的火花”更是罕见。

“我们九三学社助力洛阳经济发展义不容辞，这次促成双方合作意义很大！”当记者见到市政协委员、九三学社中信重工支社主委、矿研院高级工程师赫连旭阳时，她依然兴奋不已。

近日，矿研院和耐研院签订战略合作协议，双方决定在今后五年内，就符合国家政策导向和共同感兴趣的领域进行合作，联合申报项目，合作开发。

五年牵手，得益于九三学社的一次支社活动。

去年11月，中信重工支社及中钢洛耐支社为加强组织间的横向联系，联合开展了“走进现代企业，聚焦现代科技融合发展”的第一个支社活动日。

“第一个没想到的是，这次活动得到了双方单位党委的充分肯定，有许多非社员的中层领导也踊跃参与。”赫连旭阳说。双方互访，了解加深。技术人员三句话不离本行，参观学习演变成了一场技术交流。

当这次活动上报到九三学社河南省委时，得到了主委张亚忠的关注，这是赫连旭阳的第二个没想到。

“社省委要求我们深入开展这次支社活动，确保取得实效。”赫连旭阳说。

一“深入”，双方发现，自身的需求都可从对方获得供应——耐研院需要的生产线智能化改造，矿研院可提供；矿研院需要的新型耐火材料，耐研院可提供。经过为期三个多月的酝酿，今年3月9日，在第二个联合支社活动日上，双方初步达成合作意向。

时间转眼到了3月26日的第三个联合支社活动日，耐研院与矿研院进行了更深层次的交流和沟通，为第四个支社活动日的战略协议签订奠定了坚实基础。

五个月里，中信重工支社和中钢洛耐支社通过四次支社活动，促成两个机构达成长达五年的战略合作协议，为洛阳制造业升级转型贡献了来自九三学社的力量。

省政协副主席、九三学社河南省委主委张亚忠这样评价：“中信重工支社和中钢洛耐支社的横向联谊在加强组织建设的同时，为院企合作搭建了良好平台。成绩的取得是九三学社洛阳市委及各基层组织的凝心聚力，为洛阳经济转型作出了贡献。”他希望九三学社洛阳市委通过逐步加强对组织建设的规范，为建设新时期参政党，为洛阳市的经济发展，为企业的转型升级贡献一己之力。

九三学社拥有众多科技工作者。九三学社洛阳市委相关负责人表示，下一步，九三学社将以支社活动为纽带，促进更多企业、科研机构对接交流、达成合作。（洛阳日报记者 李迎博 通讯员 马梦茜）