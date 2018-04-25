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洛阳办护照等出入境证件 本月起“只跑一次”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-05-02 08:51

　　昨日，记者从市公安局获悉，从本月起，我市全面实行申办护照等出入境证件“只跑一次”工作制度。这意味着，今后，申请人到我市各出入境接待大厅，一次即可完成申办护照等出入境证件的全部手续，方便快捷。

　“只跑一次”工作制度包括这些内容

　　优化办理证照流程

　　市公安局出入境接待大厅民警介绍，5月1日后，申请人在同一接待大厅，能够一次集中完成制证照片采集、指纹采集、申请材料提交、面见核查、证件缴费等手续，无须再分散多次或辗转多个场所办理。

　　走“绿色通道”办证

　　以前，遇到因奔丧、治疗重症、探望危重病人、处理境外突发事件等紧急情况，申请人可以享受紧急办证服务。5月1日后，我市新增加了“出境参加紧急会议和谈判、签订合同及出国留学报到时间临近、行前证件遗失损毁”等紧急办证“绿色通道”，为“说走就走”提供加急服务。

　　非工作日办证

　　对上班族来说，抽空办证是个麻烦的问题。以后，这个问题在办理出入境证件时就不存在了。从本月起，我市各出入境接待大厅均提供周六办证服务。此外，在办证高峰以及节假日前，还将适时推出错峰办证服务。

　　缩短异地办证时间

　　此前，跨省异地办证审批时间为30日，5月1日后，跨省异地办证的审批时限缩短至20日。

　　一张表单

　　此前，市民申请护照、往来港澳通行证及签注、往来台湾通行证及签注等证件，需要分别填表，证件也需要分批领取。5月1日后，您申请多本证件，只需交一张申请表、取一个号，并可根据您的需求同步寄递证件。

　　一网办理

　　即互联网预约办证，这项服务在我市早已实现。市民在办理出入境证件时，可登录公安出入境网上办事平台或下载河南警民通APP预约，节省办证等待时间。

　　市区这些地方可办理出入境证件

　　市公安局出入境接待大厅

　　地址：洛龙区开元大道与永泰街交叉口附近“市民之家”4楼公安综合服务区B01至B06窗口

　　联系电话：63133239

　　市公安局涧西区出入境接待大厅

　　地址：涧西区丽新路与滨河北路交叉口向北200米路东

　　联系电话：60175958

　　市公安局西工区出入境接待大厅

　　地址：西工区美术馆路与滨河北路交叉口附近(西工派出所西隔壁)

　　联系电话：63136230

　　市公安局瀍河区出入境接待大厅

　　地址：瀍河区九都路君河湾西门北50米

　　联系电话：63135500

　　市公安局邙山出入境接待大厅

　　地址：老城区状元红路与经八路交叉口南200米(邙山派出所院内)

　　联系电话：63136447

　　民警提醒

　　您可根据需要，就近选择上述大厅申办护照、往来港澳通行证及签注、往来台湾通行证及签注。需要提醒的是，未满16周岁的申请人，如未办理身份证，办理出入境证件时需由监护人陪同，并提交本人户口簿及监护关系证明等材料。（洛阳晚报记者 智慧 通讯员 李宙恒）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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