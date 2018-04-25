游客为武警战士撑伞遮阳 网友用相机定格暖心一幕

昨日，记者在微博上看到一件事儿：一个姑娘到龙门石窟游玩时看到动人的一幕— —一名武警笔挺地站在太阳下执勤，一名小伙儿在其身后，用伞帮武警遮阳。这名姑娘立即用相机拍下这一幕并发到微博上，网友纷纷点赞。

暖心一幕(网友供图)

昨日，记者在微博上看到一件事儿：一个姑娘到龙门石窟游玩时看到动人的一幕— —一名武警笔挺地站在太阳下执勤，一名小伙儿在其身后，用伞帮武警遮阳。这名姑娘立即用相机拍下这一幕并发到微博上，网友纷纷点赞。

昨日上午，记者联系到发微博的姑娘小王。小王说，4月30日中午，她和一个朋友到龙门石窟游玩。俩人从卢舍那大佛下方的台阶往上爬时，看到一名武警战士笔挺地站在太阳底下执勤。

当时气温有30℃左右，到此游玩的游客大多穿着衬衫、短袖，而执勤的武警穿得里一层外一层，手上还戴着白手套。小王注意到，站在太阳下的武警额头上不停地流汗。看到这样的情景，小王立即拿出纸巾递给那名武警，但被对方婉拒。小王又尝试几次，对方终于接住纸巾。 “不过他没有用我给他的纸巾擦汗。”小王笑着说。

等小王去找朋友回来时发现，武警战士身后站着一名小伙儿和一名姑娘，小伙儿拿着遮阳伞，给姑娘遮阳的同时还给那名武警遮阳。 “小伙儿的举动让人暖心。”小王说，她赶紧按下相机快门，拍下了这个暖心的画面……（洛阳晚报记者 魏巍）