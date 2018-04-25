洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

游客为武警战士撑伞遮阳 网友用相机定格暖心一幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-05-02 08:41

　　暖心一幕(网友供图)

　　昨日，记者在微博上看到一件事儿：一个姑娘到龙门石窟游玩时看到动人的一幕— —一名武警笔挺地站在太阳下执勤，一名小伙儿在其身后，用伞帮武警遮阳。这名姑娘立即用相机拍下这一幕并发到微博上，网友纷纷点赞。

　　昨日上午，记者联系到发微博的姑娘小王。小王说，4月30日中午，她和一个朋友到龙门石窟游玩。俩人从卢舍那大佛下方的台阶往上爬时，看到一名武警战士笔挺地站在太阳底下执勤。

      当时气温有30℃左右，到此游玩的游客大多穿着衬衫、短袖，而执勤的武警穿得里一层外一层，手上还戴着白手套。小王注意到，站在太阳下的武警额头上不停地流汗。看到这样的情景，小王立即拿出纸巾递给那名武警，但被对方婉拒。小王又尝试几次，对方终于接住纸巾。 “不过他没有用我给他的纸巾擦汗。”小王笑着说。

　　等小王去找朋友回来时发现，武警战士身后站着一名小伙儿和一名姑娘，小伙儿拿着遮阳伞，给姑娘遮阳的同时还给那名武警遮阳。 “小伙儿的举动让人暖心。”小王说，她赶紧按下相机快门，拍下了这个暖心的画面……（洛阳晚报记者 魏巍）
[ 责任编辑：史戎戎]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]走路防病、抗癌！但这样走路锻炼等于白走
  • ·[健康]很多人以为用不用牙线都无所谓，其实.....
  • ·[健康]假如五年不刷牙，你的牙会怎么样？
    		•
    云泽和他的“室内园林”
    云泽和他的“室内园林”
    云泽和他的“室内园林”
        云泽(化名)家住瀍河区，房子虽不大，但面朝洛河，风景甚好。走进他的家，只见各种盆景、根艺装点其间，犹如...
  • ·那些“碰瓷”的猫 后来都怎么样了
  • ·五一出游避开大热景点 古城风情一样赞
  • ·甘肃荣登“2017亚洲最佳旅行目的地”排行榜榜首
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • “五一”小长假，洛阳市迎客逾261万人次
  • 洛阳伊滨区寇店镇将打造通航旅游小镇
  • 孟津“引热入洛”施工正酣
  • 五一小长假近20万人次畅游丰李芍药花海
  • 宜阳山陕会馆（探寻河洛百座古建筑）
  • 栾川嵩县西峡将同步推出高速免费和景...
  • 二广高速伊滨段：廊道绿化初显成效
  • 河科大硕士研究生魏斐入选首届“河南...
  • 骑车女子长裙被卡动弹不得 民警拆自行...
  • 洛阳办护照等出入境证件 本月起“只跑...
    		•
    百姓呼声
    瀍河区君河湾无证违规预售 责令退还房款
    住房公积金贷款期间工作调往外地，咋还款
    精彩图片
    “五一”小长假，洛阳...
    洛阳小伙儿8年创业路掘...
    游客为武警战士撑伞遮...
    宜阳山陕会馆（探寻河...
    精彩热帖

    五一假期 镜头里的龙门

    黄土岭上杜鹃红

    醉美秋风园

    劳动节里忙劳动
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605