汝阳县王坪乡孟村：开农家宾馆 建扶贫车间

“今天是个好日子，开业！”近日，汝阳县王坪乡孟村的鲁国军站在自家的新房子前，点燃了一串鞭炮。

农家宾馆引来游客就餐

“今天是个好日子，开业！”近日，汝阳县王坪乡孟村的鲁国军站在自家的新房子前，点燃了一串鞭炮。

鲁国军家是该村开业的第10家农家宾馆。让他动了建农家宾馆心思的人，是村头那家鸡冠山饭店的老板常双琴。

孟村自然资源丰富，不仅拥有漫山遍野的野生杜鹃花，还有国家二级保护动物红腹锦鸡，每年都吸引着大量来自全国各地的游客，尤其是摄影爱好者。

“开宾馆最初的想法是为游客提供方便，没想到后来当成主业了。”已经是下午1点多，常双琴还在厨房里忙活着。她脑子活络人勤快，经营的是孟村最早的农家宾馆。

鲁国军和妻子在平顶山的煤矿上打工十几年，后来煤矿濒临倒闭，他们2年前回了老家。回到村里，看着常双琴家人来人往，鲁国军一打听才知道，常双琴两口子从2014年就开始经营农家宾馆，一年能挣五六万元，日子过得挺红火。

鲁国军有些心动了。

赶早不赶晚，他当即决定建农家宾馆。家底不厚，鲁国军自己在家设计，一个人把活都干了。如今，2层小楼盖成，于是有了开头的一幕。开业当天，他的农家宾馆就住下6名来自郑州的游客。

孟村党支部书记李黑介绍，该村地处汝阳最高峰鸡冠山的脚下，离王坪乡政府18公里，耕地较少，全村243户村民有80户是贫困户，是汝阳县深度贫困村之一。由于缺乏村集体经济，村“三委”班子成员们垫付了十几万元，在杜鹃岭修了简易的水泥台阶，方便游客上山，剩余的资金用于建设村边的文化广场，同时鼓励村民开农家宾馆，发展生态旅游。

“还有个扶贫车间正在建设，建成后就得靠老支书了。”李黑口中的“老支书”名叫鲁书庆，今年75岁，是孟村20世纪70年代的村支书。后来，他外出经商，生意做得风生水起。

“现在年纪大了，生意都交给儿子们打理了，看着村里一点点发生变化，想着再为乡亲们办点儿事。”鲁书庆说。

“等咱的扶贫车间建成，老支书的毛毯厂多支持支持，让咱村的贫困户脱贫致富。”李黑笑着看向鲁书庆。

“你放心，到时候把设备拉过来，让这扶贫车间发挥效益，带动咱村经济发展，让贫困户也成为‘上班族’。”鲁书庆说。（洛阳日报记者 李迎博 通讯员 丁霄毅 文/图）