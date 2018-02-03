洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳智造斩获石油界奥斯卡奖
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-05-02 09:40

　　当地时间4月30日，国际海洋油气技术大会(英文简称OTC)在美国城市休斯敦举行。记者昨日从OTC官方网站获悉，来自我市的洛阳威尔若普检测技术有限公司(下称洛阳威尔若普)一举斩获2018 OTC全球技术创新奖和小企业创新奖两大奖项，成为50年来OTC大奖名单中第一个同时获得两项大奖的中国企业。

　　国际海洋油气技术大会是全球规模最大、最重要的海洋油气专业展会，其颁发的奖项被誉为“石油界奥斯卡奖”。国际海洋油气技术大会给洛阳威尔若普的颁奖理由是：“TCK.W钢丝绳在线自动检测系统将会终结传统的钢丝绳检测方法，引领一个全新的机器智能检测时代的到来。”

　　钢丝绳是起重机、电梯、索道及各类大型提升运输设备的“生命线”，广泛使用在矿山、石油、港口、冶金等众多行业。然而，如此重要的一个关键件，全球钢丝绳的安全监管却只能依靠人工检测，长期处于“重视但缺少技术手段”的尴尬状态，成为世界性难题。

　　洛阳威尔若普董事长窦柏林介绍，其父窦毓棠1984年就开始研发钢丝绳无损探伤技术，经过多年钻研，发明了“弱磁检测”新方法。随后，该公司对弱磁检测技术进行了深度市场化开发，逐步研制出适用于各种不同工况领域的钢丝绳探伤设备，并注册产品商标“TCK.W”。

　　“利用弱磁技术，我们的设备可以对钢丝绳进行实时检测，实现24小时在线监测，发现问题及时预警。”窦柏林表示，人工检测速度为0.5米/秒，而该公司钢丝绳检测设备可实现13米/秒，还能检测出肉眼不易发现的内部断丝等问题，对钢丝绳检测来说是革命性的变革。

　　近年，洛阳威尔若普在国际市场上“过五关斩六将”，产品及服务已经进入42个国家和地区的钢丝绳检测市场，打响了国际知名度。如今，该公司又推出“TCK.W钢丝绳无损检测专家系统+物联网”平台项目。新技术采用机器智能检测替代人工检测的全新设计，创造性地解决了钢丝绳损伤趋势定期评估、全生命周期远程监测、突发性重大隐患实时预警等一系列技术难题，将填补这一领域的又一个国际空白。 (洛阳日报记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]走路防病、抗癌！但这样走路锻炼等于白走
  • ·[健康]很多人以为用不用牙线都无所谓，其实.....
  • ·[健康]假如五年不刷牙，你的牙会怎么样？
    		•
    云泽和他的“室内园林”
    云泽和他的“室内园林”
    云泽和他的“室内园林”
        云泽(化名)家住瀍河区，房子虽不大，但面朝洛河，风景甚好。走进他的家，只见各种盆景、根艺装点其间，犹如...
  • ·那些“碰瓷”的猫 后来都怎么样了
  • ·五一出游避开大热景点 古城风情一样赞
  • ·甘肃荣登“2017亚洲最佳旅行目的地”排行榜榜首
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • “五一”小长假，洛阳市迎客逾261万人次
  • 洛阳伊滨区寇店镇将打造通航旅游小镇
  • 孟津“引热入洛”施工正酣
  • 五一小长假近20万人次畅游丰李芍药花海
  • 宜阳山陕会馆（探寻河洛百座古建筑）
  • 栾川嵩县西峡将同步推出高速免费和景...
  • 二广高速伊滨段：廊道绿化初显成效
  • 河科大硕士研究生魏斐入选首届“河南...
  • 骑车女子长裙被卡动弹不得 民警拆自行...
  • 洛阳办护照等出入境证件 本月起“只跑...
    		•
    百姓呼声
    瀍河区君河湾无证违规预售 责令退还房款
    住房公积金贷款期间工作调往外地，咋还款
    精彩图片
    “五一”小长假，洛阳...
    洛阳小伙儿8年创业路掘...
    游客为武警战士撑伞遮...
    宜阳山陕会馆（探寻河...
    精彩热帖

    五一假期 镜头里的龙门

    黄土岭上杜鹃红

    醉美秋风园

    劳动节里忙劳动
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605