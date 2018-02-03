洛阳智造斩获石油界奥斯卡奖

当地时间4月30日，国际海洋油气技术大会(英文简称OTC)在美国城市休斯敦举行。记者昨日从OTC官方网站获悉，来自我市的洛阳威尔若普检测技术有限公司(下称洛阳威尔若普)一举斩获2018 OTC全球技术创新奖和小企业创新奖两大奖项，成为50年来OTC大奖名单中第一个同时获得两项大奖的中国企业。

当地时间4月30日，国际海洋油气技术大会(英文简称OTC)在美国城市休斯敦举行。记者昨日从OTC官方网站获悉，来自我市的洛阳威尔若普检测技术有限公司(下称洛阳威尔若普)一举斩获2018 OTC全球技术创新奖和小企业创新奖两大奖项，成为50年来OTC大奖名单中第一个同时获得两项大奖的中国企业。

国际海洋油气技术大会是全球规模最大、最重要的海洋油气专业展会，其颁发的奖项被誉为“石油界奥斯卡奖”。国际海洋油气技术大会给洛阳威尔若普的颁奖理由是：“TCK.W钢丝绳在线自动检测系统将会终结传统的钢丝绳检测方法，引领一个全新的机器智能检测时代的到来。”

钢丝绳是起重机、电梯、索道及各类大型提升运输设备的“生命线”，广泛使用在矿山、石油、港口、冶金等众多行业。然而，如此重要的一个关键件，全球钢丝绳的安全监管却只能依靠人工检测，长期处于“重视但缺少技术手段”的尴尬状态，成为世界性难题。

洛阳威尔若普董事长窦柏林介绍，其父窦毓棠1984年就开始研发钢丝绳无损探伤技术，经过多年钻研，发明了“弱磁检测”新方法。随后，该公司对弱磁检测技术进行了深度市场化开发，逐步研制出适用于各种不同工况领域的钢丝绳探伤设备，并注册产品商标“TCK.W”。

“利用弱磁技术，我们的设备可以对钢丝绳进行实时检测，实现24小时在线监测，发现问题及时预警。”窦柏林表示，人工检测速度为0.5米/秒，而该公司钢丝绳检测设备可实现13米/秒，还能检测出肉眼不易发现的内部断丝等问题，对钢丝绳检测来说是革命性的变革。

近年，洛阳威尔若普在国际市场上“过五关斩六将”，产品及服务已经进入42个国家和地区的钢丝绳检测市场，打响了国际知名度。如今，该公司又推出“TCK.W钢丝绳无损检测专家系统+物联网”平台项目。新技术采用机器智能检测替代人工检测的全新设计，创造性地解决了钢丝绳损伤趋势定期评估、全生命周期远程监测、突发性重大隐患实时预警等一系列技术难题，将填补这一领域的又一个国际空白。 (洛阳日报记者 孙小蕊)