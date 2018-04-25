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今天洛阳多云转晴天 气温10℃到25℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-05-02 08:35

　　这个五一假期，您是如何度过的呢？是选择宅在家，还是选择外出游山玩水？记者身边的朋友，五一假期过得丰富多彩，有到周边城市逛一逛的，有到乡村走一走呼吸新鲜空气的，有的则在家泡一壶好茶，在沙发上看书充电……

　　大家放松的方式虽不同，但有共同的感受，那就是欢乐的时光总是那么短暂，有人感慨“假期过得好快” “还没过够”。

　　洛阳城里风光好。这个五一假期，我市一些景区可谓人山人海，尤其是龙门石窟和白马寺等享誉国内外的旅游景区，吸引四面八方的游客前来。外地一些景区，也呈现“井喷”态势，比如四川成都的大熊猫基地，游客不得不排起长队，有游客感慨：排队2小时，拍熊猫就5秒钟。

　　五一假期，天公作美，给人们出行带来很大便利，尤其前两天，我市最高气温均在30℃左右，街头呈现一派初夏的景象：五颜六色的短袖、碎花裙子在人潮中若隐若现。

　　经过一轮高温烘烤，冷空气驾到。前天晚上，天空电闪雷鸣，随后下起了雨。

　　昨天下午，我市部分地区竟下起冰雹。市气象台发布冰雹橙色预警信号：预计未来3小时内，孟津、市区、偃师部分地区可能出现冰雹天气,并可能造成雹灾。市民张先生老家在孟津，他说，冰雹是从17时30分前后开始下的，持续约10分钟。

　　今天的天气情况如何？市气象台预报，今天多云转晴天，偏北风4级左右，气温10℃到25℃；明天全区晴天间多云，东南风3级，气温10℃到28℃，之后可能有雨。常年来看，5月从华南到华北，都大跨步向夏天迈进。此次降温过后，整体气温将在波动中攀升。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：史戎戎]
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