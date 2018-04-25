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钢丝绳在线自动检测 “洛阳方案”领先全球
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-05-02 08:51

　　北京时间昨日凌晨5时，美国休斯敦当地时间4月30日16时，在休斯敦举办的2018年国际海洋油气技术大会(简称OTC)上，OTC全球技术创新奖和小企业创新奖获奖名单上都有一家来自洛阳的企业— —威尔若普检测技术有限公司，该公司成为OTC举办50年来首家同时获得两项大奖的中国公司。

　　OTC是全球海洋石油业最有影响力的行业学术与技术产品展览大会，相关奖项被称为海洋石油业界的奥斯卡奖。OTC的评奖标准十分严格，今年评选出来的小企业创新奖得主只有两个，其中一个便是我市这家公司。在17个全球技术创新奖中，该公司的“TCK.W钢丝绳在线自动检测系统”位列其中。

　　那么，OTC为何青睐我市这家公司呢？

　　这要先说到钢丝绳检测技术。该技术看似离我们的生活很远，其实不然— —大楼的电梯、景区的缆车、工地的起重臂等都离不开钢丝绳，钢丝绳检测技术就成了重要的安全保障。

　　一直以来，在世界范围内，钢丝绳检测主要通过眼睛看、卡尺量，钢丝绳断裂事故时有发生。著名歌手韩红那首歌曲《天亮了》的创作背景就是一起因超载导致钢丝绳断裂引发的一起严重的缆车坠毁事故。

　　经过两代人30多年的努力，TCK.W钢丝绳在线自动检测系统成功解决了困扰世界的钢丝绳无损探伤难题，可用于海洋石油开采和工业生产等领域。该系统不需要人工对钢丝绳进行检测，机器就能实时、高速自动检测，工作人员甚至可以看到钢丝绳的实时画面。该系统的出现，为钢丝绳上了一把“安全锁”。

　　OTC的给出的该系统获奖理由是：TCK.W钢丝绳在线自动检测系统将彻底改变人为定期视觉检测的方式，通过在钢丝绳运行过程中连续不间断的检测，将钢丝绳安全监控级别提至最高状态。

　　威尔若普检测技术有限公司董事长窦柏林说，2016年8月，该系统实验完成，当年10月就进入了瑞士市场，现在全球有多个发达国家在使用该系统。对于该自主研发的系统，窦柏林还有一个小小的情结：在所有该系统的设备上，都有一个孙悟空的标志，他希望全世界都知道这项自主创新的核心技术来自中国。

　　“能与世界分享中国自主研发的最先进的检测系统，为人类的生产安全尽一份责任，作为中国人，我感到非常骄傲。”在颁奖大会现场，窦柏林说。(洛阳晚报记者 李砺瑾)
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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