洛阳劳动者假期依然奋战在一线

昨日是“五一”国际劳动节。在我市重点项目施工现场、企业生产车间、乡村田间地头，劳动者假期依然奋战在一线。他们兢兢业业、充满激情，用无私奉献的精神诠释着劳动之美。

昨日是“五一”国际劳动节。在我市重点项目施工现场、企业生产车间、乡村田间地头，劳动者假期依然奋战在一线。他们兢兢业业、充满激情，用无私奉献的精神诠释着劳动之美。

在汝阳县工业区罗凹村，农民在田间移栽烟苗，用辛勤的汗水唱响劳动者之歌。

在地铁1号线史家湾站井下施工现场，施工人员在对“牡丹三号”盾构机进行最后的调试工作。各项调试工作结束后，该盾构机将从史家湾站向东掘进至杨湾站。

在高新区洛阳凯美胜石化设备有限公司的研发车间里，科研人员对模拟石化工业生产试验装置进行调试。该装置即将发往加拿大卡尔加里大学。（洛阳日报记者 曾宪平 梅占国 常世峰 通讯员 马毓鋆 康红军 刘岳纳 摄）