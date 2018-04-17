“五一”小长假，洛阳市迎客逾261万人次

“五一”假期，我市迎来旅游高峰。据市旅发委统计，截至昨日18时，全市共接待游客261.17万人次，同比增长6.18%。其中，全市各旅游景区(点)接待游客211.38万人次。市区星级饭店平均出租率达82.47%。铁路、公路、航空等交通部门运送旅客63.69万人次，客运总收入2068.79万元。

“五一”假期，我市迎来旅游高峰。据市旅发委统计，截至昨日18时，全市共接待游客261.17万人次，同比增长6.18%。其中，全市各旅游景区(点)接待游客211.38万人次。市区星级饭店平均出租率达82.47%。铁路、公路、航空等交通部门运送旅客63.69万人次，客运总收入2068.79万元。 “五一”假期，龙门石窟景区内人山人海 记者 曾宪平 摄 “五一”假期，我市迎来旅游高峰。据市旅发委统计，截至昨日18时，全市共接待游客261.17万人次，同比增长6.18%。其中，全市各旅游景区(点)接待游客211.38万人次。市区星级饭店平均出租率达82.47%。铁路、公路、航空等交通部门运送旅客63.69万人次，客运总收入2068.79万元。 市旅发委相关负责人表示，今年“五一”假期，我市旅游市场主要有以下特点： 惠民政策进一步催热旅游市场。今年牡丹文化节期间，我市在完善“旅游年票不受限、部分公园不收费、社会车辆不禁行、餐饮住宿控涨幅、环城高速豫C车辆免费通行”等惠民政策基础上，新推出“文化消费有补贴”政策，通过实施“5+1”惠民政策，不断增强了群众幸福感和获得感，进一步催热了我市旅游市场。 “五一”假期，丽景门景区内游人川流不息 记者 刘冰 摄 生态休闲游迎来高峰。刚刚过去的“五一”小长假，我市重渡沟、鸡冠洞、老君山、白云山、龙潭峡、黛眉山等南线和北线的生态休闲游景区受到许多游客追捧，形成持续的旅游接待高峰。据统计，今年“五一”假期，栾川县共接待游客28万人次，新安县共接待游客22.47万人次，嵩县共接待游客14.78万人次，宜阳县共接待游客13.8万人次。 “五一”小长假，老城西大街游客川流不息 记者 刘冰 摄 历史文化游热度不减。今年“五一”假期，我市历史文化景区保持了较好的旅游接待势头。其中，龙门石窟景区共接待游客12.85万人次，老城历史文化街区共接待游客10.7万人次，白马寺景区共接待游客8.3万人次，洛邑古城景区共接待游客5.57万人次。 昨日，洛邑古城景区内游人如织 记者 刘冰 摄 节会活动丰富多彩。第十七届河南汝阳杜鹃花节暨炎黄文化节、体彩·环中原2018自行车公开赛洛阳·洛宁站……“五一”假期，我市精心组织的各类特色鲜明、内容丰富的文化旅游活动吸引了众多游客。 客源市场不断扩大。我市智慧旅游大数据显示，今年“五一”假期，来洛游客遍及全国，其中以湖北、陕西、河北、山西、江苏、山东等地游客居多，广东、四川、辽宁、广西、云南等地游客数量持续攀升，我市游客客源市场持续扩大。 (洛阳日报记者 戚帅华 通讯员 李文渊)