本周洛阳多晴天 明日有阵雨或雷阵雨

今日是“五一”假期第二天，洛阳的天气仍旧持续晴热，尤其到了中午，好似进入了盛夏，不少市民笑称需要找凉快地方避避暑了。记者从洛阳市气象局了解到，今日最高气温达到了31℃，不过，明日我市可能会有阵雨或雷阵雨天气，温度将有所下降。

洛阳网讯 今日是“五一”假期第二天，洛阳的天气仍旧持续晴热，尤其到了中午，好似进入了盛夏，不少市民笑称需要找凉快地方避避暑了。记者从洛阳市气象局了解到，今日最高气温达到了31℃，不过，明日我市可能会有阵雨或雷阵雨天气，温度将有所下降。

据市气象局发布的一周天气预报显示，预计本周我市降水量正常，平均气温正常，周极端最高气温31℃左右。周二、周日受西南气流和弱冷空气影响有分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局部地区伴有短时强对流；周内大气污染扩散条件较好。提请相关单位和个人关注最新天气预报和预警信息。具体预报如下：

4月30日(周一)：晴天转多云，偏南风3级左右，17到31℃；

5月1日(周二)：多云到阴天转分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局部地区伴有短时强对流天气，偏北风逐渐加大到4级左右，18到28℃；

5月2日(周三)：多云转晴天，偏北风4级左右，16到26℃；

5月3日(周四)：晴天间多云，13到27℃；

5月4日(周五)：晴天转多云，15到28℃；

5月5日(周六)：多云间晴天，局部地区有阵雨，17到29℃；

5月6日(周日)：多云到阴天转分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局部地区有大雨，气温18到26℃。(记者 郭瑛)