打造精品旅游圈 嵩县栾川西峡联合成立伏牛山全域旅游扶贫联盟

洛阳网讯 打破行政框架壁垒，打造伏牛山精品旅游圈……今日上午，栾川县、西峡县、嵩县伏牛山全域旅游扶贫联盟签约仪式在嵩县陆浑湖畔举行，标志着省旅游局打造伏牛山精品旅游圈的号角正式吹响。洛阳网记者了解到，该联盟成立后，栾川，嵩县和西峡将共同在高速免费活动、伏牛山片区精品景区创新发展、区域整体营销平台、高速路网和重点景区旅游通道建设、旅游人才交流机制等方面开展深化交流合作。

据了解，伏牛山地区是我省生态旅游资源富集区，地跨洛阳、南阳、平顶山三市，包括南召、内乡、淅川、西峡、栾川、嵩县、汝阳和鲁山八县，总面积20560平方公里。同时伏牛山地区也属于秦巴山区集中连片特困地区范围，8个县中含6个国家级贫困县，1个省级贫困县。经过多年的发展，伏牛山生态旅游圈已成为中原乃至全国重要的旅游目的地。但限于行政区划壁垒，造成各县“单打独斗”，未能形成旅游发展合力和规模竞争优势，不利于伏牛山地区整体旅游业做大做强。

2018年是国家旅游局确定的“全域旅游创建年”。为推进我省全域旅游创建的体制机制创新，进一步提升伏牛山旅游精品线路在全国旅游市场的竞争优势，打造河南旅游新的亮点和增长极，同时，也为了避免同质化竞争和低价竞争，突破行政区划限制，实现优势互补、抱团发展、合作共赢，经栾川县、西峡县、嵩县三县县委、政府共同协商，决定成立伏牛山全域旅游联盟，先期三个县合作开展，待联盟启动并运转后，再适时扩大合作范围。签约仪式上，嵩县县长宗玉红同志宣读了《伏牛山全域旅游扶贫联盟倡议书》，栾川县委书记董炳麓同志宣读了《伏牛山全域旅游扶贫联盟章程》，西峡县县长周华锋同志宣读了《伏牛山全域旅游扶贫联盟2018年行动计划》。2018年，栾川县、西峡县、嵩县三县将共同在高速免费活动、伏牛山片区精品景区创新发展、区域整体营销平台、高速路网和重点景区旅游通道建设、旅游人才交流机制等各方面深化合作。

来自嵩县，栾川和西峡三县的领导纷纷表示，伏牛山全域旅游扶贫联盟的成立必将促进伏牛山精品景区的联合发展，必将加快伏牛山生态旅游圈的快速发展，必将在带动脱贫攻坚、促进经济社会又好又快发展方面发挥积极有效的作用。

省旅游局党组书记、局长姜继鼎，省旅游局副巡视员张建州，省旅游局规划处处长千利民，省旅游局综合处副调研员王宏建，省旅游局促进处主任科员李国勇，洛阳市旅发委调研员路毅，栾川县委书记董炳麓、副县长张向阳、旅工委主任孙欣欣，西峡县县长周华锋、副县长黄为民、旅游局局长张智勇，嵩县县委书记徐新，县长宗玉红，县人大主任苏焕章，县政协主席朱金斗，县委常委、副县长，县旅游领导小组第一组长王九位，县委常委、组织部部长，县旅游领导小组组长柴洪涛，县产业集聚区管委会副主任，县旅游领导小组副组长赵灵伟，河南日报、河南电视台，洛阳日报，洛阳晚报，洛阳网等20余家新闻媒体，嵩县部分乡镇及20各个县直单位，共80余人参加签约仪式。(记者 白银龙 通讯员 郭晓阳)