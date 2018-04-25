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今天，国内名医集聚洛阳，只为解决眼科难题！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 洛阳网 2018-04-29 19:20

　　今天(4月29日)，洛阳博爱眼科医院邀请到了一批国内眼科名医到院会诊。

　来自北京大学第一医院、北京同仁医院、清华大学长庚医院、河南省人民医院多位眼科大腕在洛阳博爱眼科医院联手“把脉”眼科疑难杂症。

　　会诊旨在充分发挥洛阳博爱眼科医院知名眼科专家会诊平台“名医名院”医疗资源的联合作用，缓解洛阳疑难眼病患者看病难、看病贵的问题，让他们在家门口就能看名医。

　　通过本次会诊活动，洛阳博爱眼科医院把全国最顶级的医生集中在洛阳，免去了周边民众费时费钱到北上广看病，还一号难求、一床难求的困难，使他们在家门口就能得到最快捷、最准确、最便利的诊治意见，得到了他们的一致欢迎。

　　多学科医生联合会诊，共同阅片，集体讨论决策，避免患者在多个科室间辗转求医的艰辛，也能大幅提高医生的诊疗效率。

　　本次国内知名眼科专家联合会诊活动将持续进行，洛阳博爱眼科医院也将持续发挥学科桥梁纽带作用，促使北京、郑州等地的专家和本院专家相互交流学习，提高医院整体医疗水平，造福更多的疑难眼病患者。

　　下次疑难眼病名医会诊时间

　　请关注洛阳博爱眼科医院公众号动态
[ 责任编辑：王瑞轩]
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