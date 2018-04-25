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嵩县白云山下的民宿老屋邀您认领啦
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-29 08:38

白河枰芦民宿

白河民宿

　　房前的青山氤氲如梦，屋后的绿水潺潺似幻，爬满墙头和院子的绿植，花开时节香气芬芳四溢……这白墙青瓦的老屋，符合我们所有关于山水宜居的梦想，你将会在这里实现多少个梦想？

　　【你梦想的老屋来了】

　　在洛阳市南部的嵩县车村镇，镇政府将山村荒废的老房子收回，并与河南三石云合实业有限公司合作，对其进行重新规划与打造，推出“老屋改民宿计划”，现以院子为单位招募老屋改造及民宿经营者。

　　在这里，一间老屋，一方庭院，任由你天马行空奇思妙想，亲手打造成梦想的样子！

　　【改造之外，你什么都不用管】

　　做民宿，车村镇紧邻白云山、木扎岭等知名景区，近水楼台承接游客住宿；

　　要推广，专业推广团队三石云合将致力于建立专业民宿平台，在线推广运营。

　　谈到物业，当地合作社提供物业服务，为民宿运营提供最大的支持与便利。

　　一句话就是，你安心做你愿意做的民宿，其他的都交给我们吧！

　　【认领老屋的五大理由】

　　1.政府与企业联合，统一规划，老屋改造。

　　2.专业民宿平台，统一推广运营，宣传进景区。

　　3.老屋改造可做民宿可自住，度假无忧。

　　4.森林空气，景区环绕，避暑胜地，四季宜居。

　　5.高速直达，穿越项目，交通便捷。

　　【认领流程】

　　电话意向咨询报名——预约现场参观——实地选定房源——签约认领——自行装修改造。

　　在青山绿水间，轻松拥有一个五十年的院子，做一场时光静止的田园梦！

　　随心改造，梦想的样子慢慢清晰。

　　老屋，在等你！

　　【认领方式与费用】

　　1.咨询报名：与嵩县车村镇政府办公室联系，电话：0379-66560122。

　　2.认领费用：扶贫项目，认领费用非常低，且一旦认领即可获得50年使用权。

　　3.交纳方式：年付，每年统一交给合作社。

　　接待地址：嵩南旅游服务中心(车村镇镇政府斜对面)。 (嵩旅 文/图)
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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