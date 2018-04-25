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5A嵩县有山有水有乡愁 姥姥小时候生活的地方
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-29 08:33

　　嵩县地处洛阳南部、伏牛山北麓，素有“九山半岭半分川”之称，县域面积3009平方公里，由于自然地理条件的制约，嵩县的贫困人口大部分聚居于深山生态景区周边。近年来，旅游景区的快速发展，极大地辐射带动了当地群众脱贫致富。为进一步发挥旅游业对贫困地区的带动作用，助推嵩县贫困地区群众与全国人民一道如期实现全面脱贫奔小康，嵩县县委、县政府于2016年8月20日，在洛阳白云山下的嵩县车村镇天桥沟村，面向全国发起“帮扶一个贫困户，嵩县山水任您游”旅游精准扶贫大型公益爱心活动。

　　这个面向全国的旅游精准扶贫大型公益爱心活动一经推出，便引起社会各界强烈反响。一年多来，共有1200余位爱心人士资助全县贫困学生，资助金额共计200多万元。社会各界爱心人士一系列的爱心行动，有力助推了嵩县旅游精准扶贫工作，使嵩县实现了“旅游”和“扶贫”的完美融合，走出了一个“旅游+扶贫”的“嵩县模式”。

　　2018年嵩县将以创建国家全域旅游示范区为契机，勇于创新，务实推进，进一步推动“帮扶一个贫困户，嵩县山水任您游”活动，积极调动社会各界力量，在年底实现1500对爱心结对帮扶，努力在旅游扶贫工作中走出新路子、取得新成效。

　　“帮扶一个贫困户，嵩县山水任您游”

　　嵩县旅游精准扶贫大型公益爱心活动方案

　　活动时间：2016年8月20日—2019年12月31日

　　主办单位：嵩县人民政府承办单位：嵩县旅游局嵩县扶贫办参与景区：嵩县所有A级景区

　　帮扶方式

　　1.助学帮扶：对贫困家庭学生实施助学帮扶，每年每个孩子不低于2000元，在脱贫攻坚期内资助贫困家庭子女完成学业。

　　2.项目帮扶：帮助贫困户筛选适合自身发展的脱贫项目，提供资金、技术、信息、市场等支持，原则上项目资金支持不少于5000元，使贫困户有一个稳定的收入来源，在脱贫攻坚期内达到脱贫标准。

　　3.就业帮扶：为贫困户家庭中有劳动能力的成员提供就业岗位，月工资不低于2000元，帮其实现稳定、长期就业，在脱贫攻坚期内使其收入达到脱贫标准。

　　其他方式：社会团体、组织或其他个人，也可以通过当地乡(镇)政府、村委会对贫困群体进行规模性帮扶。

　　活动办法

　　1.嵩县扶贫办在5A嵩县旅游网发布嵩县贫困户基本情况资料，由爱心志愿者自愿选择帮扶对象。

　　2.社会团体、组织或其他个人的规模性帮扶，由嵩县扶贫办认定后，根据帮扶力度，以赠予若干景区门票的方式回馈爱心人士。

　　3.帮扶协议经扶贫部门确认后，由嵩县旅游局制作发放“嵩县旅游精准扶贫爱心卡”。每年由贫困户和扶贫部门对帮扶成效进行审核，成效好的予以通过年审，无帮扶成效的取消资格。帮扶期间，持“嵩县旅游精准扶贫爱心卡”，本人及户口簿上家庭成员可以免门票进入嵩县所有A级景区观光游览，随同亲朋5人以内可以享受门票五折优惠。

　　4.全国各地爱心人士均可参与(各级政府安排的驻村或结对帮扶人员除外)。

　　5.持“嵩县旅游精准扶贫爱心卡”游览嵩县A级景区时，需出示身份证；与家庭成员一道旅游时，需出示户口簿核对相关信息。

　　6.此项活动的解释权归嵩县旅游局、嵩县扶贫办。

　　热忱欢迎社会各界人士加入爱心帮扶活动。

　　爱心电话：0379-66318969(嵩旅 文/图)

　　嵩县精彩活动邀您乐不停

　　2018年4月—12月嵩县特色旅游节会活动

　　●4月29日—5月1日白云山谈“琴”说爱活动

　　●5月1日旧县镇秋花塘精品民宿开业

　　●5月1日九皋镇美食节

　　●5月13日车村镇越野马拉松赛

　　●5月白云山道家养生文化节

　　●5月白云山围棋大赛

　　●5月白云山高山牡丹节

　　●5月中旬石头部落石头文化节

　　●5月下旬石头部落高山放牧节

　　●6月白云山亲子活动

　　●6月17日白云山父亲节活动

　　●6月18日白云山端午节活动

　　●8月九皋镇垂钓节

　　●8月城关镇葡萄采摘节

　　●8月17日白云山七夕高山音乐节

　　●8月下旬木札岭斗地主大赛

　　●8月石头部落白龙撞垂钓节

　　●9月木植街乡杨山马拉松赛

　　●9月22日白云山围棋总决赛(中秋节)

　　●10月1日白云山国庆节山地马拉松赛

　　●10月车村镇白云山花谷赏花节

　　●10月中旬白云山重阳登山活动

　　●10月末白云山银杏节

　　●10月白云小镇百园花谷赏花节

　　●10月上旬木札岭森林穿越登山节

　　●10月下旬木札岭红叶节

　　●10月底车村镇红叶节

　　●10月九皋镇石头部落红薯丰收季“旅游+扶贫”专项活动

　　●12月3日库区乡环湖马拉松赛

　　●12月白云山滑雪节

　　●12月陆浑水库开渔节活动

　　●12月陆浑水库海鸥节活动

　　●12月白云小镇滑雪节

　　●12月22日田湖镇千人诵读二程家训

　　●12月25日白云山圣诞节

　　●12月车村镇木札岭冰挂节
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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