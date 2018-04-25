在嵩县建精品民宿 将有机会获2万元至10万元补贴啦

昨日，嵩县召开全域旅游工作推进会，对该县创建国家全域旅游示范区工作进行阶段性总结，对下阶段工作进行了部署，争创国家全域旅游示范区。会上，嵩县表彰了2017年度嵩县旅游十大旅游工匠，公布了奖补扶持精品民宿发展措施，今后在嵩县改建、新建的精品民宿，将有机会获2万元至10万元的补贴。

昨日，嵩县召开全域旅游工作推进会，对该县创建国家全域旅游示范区工作进行阶段性总结，对下阶段工作进行了部署，争创国家全域旅游示范区。会上，嵩县表彰了2017年度嵩县旅游十大旅游工匠，公布了奖补扶持精品民宿发展措施，今后在嵩县改建、新建的精品民宿，将有机会获2万元至10万元的补贴。

记者了解到，今年是“美丽中国·2018全域旅游年”，也是嵩县创建国家全域旅游示范区工作的验收之年。今年，嵩县将大力推动“旅游+扶贫”工作，持续开展“帮扶一个贫困户，嵩县山水任你游”活动，在去年共帮扶贫困户1000余户的基础上，今年将新增帮扶贫困户1500户，探索旅游扶贫嵩县模式；大力推进“厕所革命”，2018年全年在旅游景区、旅游线路、乡村旅游点、旅游餐馆、休闲步行街区等地将新建、改建旅游公厕52座，其中新建46座、改建6座；完善和提升城市基础设施，完善城关镇和车村镇两个旅游集散中心建设，全面推进全县各景区整改提升工作，完成智慧景区建设，实现刷脸识别进白云山，实现3A级以上景区和星级饭店重点区域Wi-Fi全覆盖，为游客提供便捷服务。

此外，嵩县将通过资金奖励、政策扶持等措施对发展建设精品民宿予以奖补扶持，将根据其建设规模不同给予每套民宿2万元至10万元不等的奖补扶持资金。

去年以来，全县旅游业发展保持良好态势，涌现出了一批勇于创新、精益求精、本领过硬的旅游工匠，洛阳白云山文化旅游发展有限责任公司副总经理寇晓华等10人荣膺“2017年嵩县十大旅游工匠”荣誉称号。

在推进会上，嵩县人民政府与洛阳日报报业集团共同签订战略合作协议，携手建立长效战略合作和资源共享机制，在旅游服务信息发布、旅游活动组织、旅游创新营销宣传、旅游品牌设计与包装等方面广泛开展合作，对嵩县全域旅游进行一体化营销策划推广，合力打造“5A嵩县，全域旅游”品牌。（洛阳晚报记者 王澍）