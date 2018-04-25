全域打造精品民宿 中国旅游强县5A嵩县放大招

为加快推进嵩县精品民宿建设步伐，促进全域旅游产业转型升级，实现全域旅游发展目标，出台奖补扶持精品民宿发展措施

为加快推进嵩县精品民宿建设步伐，促进全域旅游产业转型升级，实现全域旅游发展目标，出台奖补扶持精品民宿发展如下措施：

奖补原则

(一)规划先行。发展建设精品民宿，必须坚持“规划先行，统筹兼顾，协调发展”的指导原则，各改建、新建民宿项目必须有统一规划，有设计图纸与效果图等，坚决杜绝无规划的盲目乱建现象。

(二)以奖代补。对符合规划、审核批准、验收合格、确定等级的民宿，根据民宿建设规模不同予以2万元~10万元/套的奖补扶持。

(三)分类推进。按照独立单元民宿(600平方米/套以上)、集中成片民宿(5套以上)、整村推进民宿(20户以上)三大类予以不同奖补。

奖励办法

(一)独立单元民宿。符合奖补扶持原则的，改造提升民宿奖补扶持2万元/套，新建民宿奖补扶持3万元/套。

(二)集中成片民宿。符合奖补扶持原则的，改建民宿奖补扶持4万元/套，新建民宿奖补扶持5万元/套。

(三)整村推进民宿。符合奖补扶持原则的，改建民宿奖补扶持8万元/套，新建民宿奖补扶持10万元/套，另奖补扶持村委40万元，用于完善精品民宿周边基础设施。

扶持政策

(一)贴息贷款。分小额贴息贷款和大额贴息贷款两种。按照奖补扶持原则，改建、新建的精品民宿投资方可通过信用社和邮政储蓄银行，申请小额贴息贷款，政府协调每户贷款1万元~10万元，贴息1-3年；新建精品民宿，待主体完工后，县政府予以协调贴息贷款1-3年，按照《河南省乡村旅游经营单位等级评定和管理规范》标准，按照二星级设计建设的，贴息贷款额度为20万元，按照三星级设计建设的，贴息贷款额度为30万元，按照四星级设计建设的，贴息贷款额度为40万元。改建精品民宿，按照投资额，给予协调一定比例的贴息贷款1-3年。

(二)基础设施配套。交通、通讯、电力等部门要对精品民宿所在村进行政策性倾斜，完善相应的配套设施。

本措施与法律及上级政策不一致的，适用法律及上级政策。

嵩县人民政府

2018年4月25日

2017年嵩县十大旅游工匠

寇晓华 洛阳白云山文化旅游发展有限责任公司副总经理

汪全营 洛阳林安旅游开发有限公司总经理

邵文军 旧县镇秋花塘田园综合体有限公司执行董事

杨博 唐人景观建筑设计有限公司首席设计师

杨志勇 嵩湖生态农林开发有限公司董事长

冯亚珂 黄庄乡三合手绘小镇旅游产业带头人

王丙申 车村镇龙王村党支部书记

李清峰 黄庄乡三合手绘小镇建筑工程队负责人

党铁军 库区乡铁军羊汤负责人

崔跃恢 车村镇水磨村淘宝电商经营者