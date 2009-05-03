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全福牡丹饼亮相河南全球推介活动　洛阳味道绽放国际舞台
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 洛阳网 2018-04-28 19:39

　　日前，外交部河南全球推介活动在北京举行，全球目光汇聚河南！洛阳作为河南的副中心城市，也备受世界各地嘉宾的关注。

　　在《外交部河南全球推介活动形象片》短暂的八分钟里，充满了浓浓的洛阳元素，不仅有龙门石窟、丽景门等名胜古迹，还有牡丹等独具洛阳特色的文化符号。本次推介会，洛阳牡丹是作为展示河南魅力的重要元素之一，包括牡丹鲜花、牡丹深加工产品及牡丹文化产品等受到国际友人广泛好评。

　　在本次推荐会上，还摆放许多香甜可口、品相诱人的洛阳全福牡丹饼，吸引了众多海内外来宾。

　　洛阳市全福食品有限公司成立于1996年，是一家专业从事烘焙食品生产和承办政府放心早餐，兼营宾馆、餐饮、连锁饼屋于一体的综合性集团公司。作为洛阳烘焙类食品生产的领军企业，全福公司怀着一个坚定而真挚的理想——做百年企业、创民族品牌，成为一家负责任受人尊敬的公司，让洛阳市的牡丹特色食品真正扬名天下，让全福食品成为洛阳市对外宣传的一张名片！

　　2018年，全福食品厚积而薄发。公司将品牌定位于专注洛阳特色食品，专注做好一件事——就是把牡丹鲜花饼做到极致。决心用3-5年时间成为洛阳牡丹鲜花食品领域的布局者、引领者，成为中国牡丹鲜花食品第一品牌。这次牡丹鲜花饼的精彩亮相，吸引了不少国际友人目光及赞誉。

　　全福牡丹鲜花饼，颗颗真材实料，匠心手作，一口尝尽富贵香，枚枚让您口齿留香。洛阳、郑州各大卖场、高铁站、飞机场、特产店、高速服务区以及天猫商城均有销售，想品尝的网友可不要错过哦。

　　全福牡丹鲜花饼“绽放”世界舞台，吸引了会场所有嘉宾的目光！让我们期待全福更好的未来，也希望更多的洛阳特色能让世界人记住。
[ 责任编辑：马佳佳]
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