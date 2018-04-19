四月运动公园盛大开园 洛阳新增综合型运动场馆

2018年4月28日上午，位于洛阳市老城区310国道与定鼎北路交叉口西200米的四月运动公园正式开园。

大型机械残留下的旧园区已经被集水上中心、综合球馆、健身中心、运动培训于一体的全新面貌取代，一站式“健康运动、幸福生活”体验中心盛装亮相。2018年4月28日上午，位于洛阳市老城区310国道与定鼎北路交叉口西200米的四月运动公园正式开园。盛大的开园仪式迎来了各界友人的关注，洛阳市体育局、洛阳市老城区宣传部、洛阳市老城区发改委、洛阳市老城区文化局、洛阳市老城区文教体局等委局的相关领导参加了开园仪式；共同出席的合作单位有洛阳网、河南枫叶国际学校、洛阳新春都幼儿园、洛阳幼师求卓鼎城幼儿园、洛阳轮滑协会、洛阳启予国学、洛阳七彩树儿儿童美术教育、洛阳西西狗机器人俱乐部、河南奇贝幼儿体育联盟、洛阳四月弓箭俱乐部；20余家媒体以及数百名可爱的孩子与家长共同见证了这一历史性时刻。

全新的四月运动公园集合了丰富多彩的运动元素，又通过运动协同与教育紧密相连，让孩子回归自然，释放思维天性，帮助孩子认知和激发身心成长。结合运动与教育，助力孩子健康成长。当运动成为全民生活的潮流时，四月更是针对青少年健康成长，独创了自身的“5A成长论”： Amuse (让运动更加娱乐化)、Animation (让孩子充满活跃感)、Abundant (丰富孩子的户外自然生活)、Accelerator (加速孩子身心发展)、Accompany (快乐相处?朝夕陪伴)相信这又将成为一种全新的时尚与潮流从四月运动公园广泛传播。

开场节目由河南枫叶国际学校带来的舞蹈《花开盛世》

洛阳四月运动公园杜总发表讲话

本次活动最大亮点授牌仪式，参与授牌单位有：洛阳四月射箭俱乐部、洛阳市轮滑协会、洛阳启予国学、洛阳西西狗机器人俱乐部、洛阳七彩树儿美术教育、洛阳幼师求卓鼎城幼儿园、洛阳新春都幼儿园、河南枫叶国际学校。

启动仪式由洛阳市老城区工商联主席李海燕女士、洛阳日报报业集团洛阳网副总经理程兰女士、肆月文化传播有限公司王总，刘绍辉、洛阳幼师求卓鼎城幼儿园马园长、河南枫叶国际学校青少年代表共同完成，标志着四月运动公园正式开园。

由洛阳幼师求卓鼎城幼儿园与河南奇贝幼儿体育联盟共同组织的大型亲子运动会同步进行中。

园区地址：洛阳市老城区310国道与定鼎北路交叉口西200米(儿童福利院东)；

咨询电话：0379-61281288

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