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因建筑工地扬尘污染问题突出　洛阳5家企业面临罚款
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2018-04-28 19:00

　　洛阳网讯　今日，记者从洛阳市环境污染防治攻坚办获悉，因建筑工地扬尘污染问题突出，洛阳5家企业将面临5万元或10万元的罚款。

　　为加强扬尘污染管理，日前，我市住建部门开展了以“铁腕治尘，查罚并举，坚决遏制春季建筑工地扬尘污染反弹乱象”为主题的扬尘污染治理“春雷行动”。截至4月23日，市住建委督查组共检查工地140项，发现扬尘问题81处，下发《整改通知书》23份。其中，5家企业因建筑工地扬尘污染问题突出面临罚款：

　　洛阳振华建设集团有限公司承建的曼哈顿广场商业1、2、3区组成项目

　　存在的突出问题：施工现场道路积尘严重；现场黄土大面积裸露；现场进行搅拌作业且未采取降尘措施；车辆冲洗设备不能正常使用。

　　目前，市住建委已责令该施工工地停工七天进行整改，经济处罚10万元(正在走法定程序)。

　　河南百善养老产业集团有限公司开发的洛阳市大同养老山庄项目

　　存在的突出问题：工地门口内未按规定设置五牌一证；施工现场大面积黄土裸露未覆盖；工地内多个施工园区未按规定设置硬化道路；施工区域围挡设置不全，无喷淋设施。

　　目前，市住建委已责令该施工工地停工七天进行整改，经济处罚10万元(正在走法定程序)。

　　建业住宅集团洛阳置业有限公司开发的建业桂圆4期项目

　　存在的突出问题：现场大面积黄土裸露；现场道路积尘严重；现场进行搅拌作业。

　　目前，市住建委已责令该施工工地停工七天进行整改，经济处罚10万元(正在走法定程序)。

　　河南海滨路桥建筑工程有限责任公司武昌路道路改造项目

　　存在的突出问题：现场大面积黄土裸露；洒水抑尘措施不足；工地扬尘污染严重。

　　目前，涧西区政府已责令该施工工地停工七天进行整改，涧西区政府给予经济处罚5万元(正在走法定程序)。

　　洛阳源玖喜置业有限公司开发的葛家岭安置小区项目

　　存在的突出问题：施工现场道路积尘严重；大面积黄土裸露未覆盖；现场进行搅拌作业且未采取降尘措施。

　　目前，市住建委已责令该施工工地停工七天进行整改，经济处罚10万元(正在走法定程序)。(记者　郭瑛)
[ 责任编辑：马佳佳]
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