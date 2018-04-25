洛阳市互联网行业引领党建工作新风尚

4月26日下午，洛阳市委网信办、市互联网行业党委、市互联网协会共同组织开展“学讲话、树家风、做贡献”主题党日活动。传达学习习近平总书记在全国网络安全和信息化工作会议上的重要讲话精神，结合工作实际座谈讨论交流；参观洛阳家风家训馆，接受好家风洗礼。

4月26日下午，洛阳市委网信办、市互联网行业党委、市互联网协会共同组织开展“学讲话、树家风、做贡献”主题党日活动。传达学习习近平总书记在全国网络安全和信息化工作会议上的重要讲话精神，结合工作实际座谈讨论交流；参观洛阳家风家训馆，接受好家风洗礼。市互联网企业党建直接联系点、市互联网协会会员单位等共20余家互联网企业相关负责人参加了活动。市委网信办、市互联网协会相关负责同志参加座谈会并发言。

党徽佩戴在胸前，牢记使命在心间。会场醒目的党徽和与会人员胸前佩戴的党徽熠熠闪光、相映成辉。座谈讨论交流会议在集中观看习近平总书记在全国网络安全和信息化工作会议上的重要讲话精神视频资料中顺利展开。

市互联网协会理事长、联通公司洛阳分公司总经理李克利在发言中表示，此次全国网络安全和信息化工作会议再次指出“没有网络安全就没有国家安全，没有信息化就没有现代化”“、“网络安全是基础性、全局性的安全问题”，习近平总书记的重要讲话精神，为市互联网协会和联通洛阳分公司做好新时代网络安全和信息化工作提供了行动指南和根本遵循。下一步，我们将深入学习贯彻落实习近平总书记网络强国战略思想，切实增强做好新时代网络安全工作的责任感和使命感，牢固树立总体国家安全观，强化网络安全意识，筑牢网络安全屏障，为营造安全清朗网络空间贡献力量。

参会互联网企业代表认真听讲，并结合自身工作实际展开讨论，谈感想，说建议。市互联网协会副理事长、洛阳容威电子商务有限公司总经理车炳恒提到，在这个“人人都是自媒体”的时代，不仅仅是互联网从业者，每个人都应该增强网络安全意识，提高警惕，规范自身言行，不造谣、不信谣、不传谣。中国移动洛阳分公司代表姜静晓深切感受到，国家针对电信通讯行业的法律法规越来越规范、严格，用户实名制、垃圾短信治理等专项工作有效维护了用户的切身利益。洛阳网代表潘亮则表示，作为网络媒体平台，洛阳网不断学习并落实互联网行业法规，在论坛管理工作中落实用户申请实名制，同时加强审帖制度，努力营造风清气正的网络空间。哈他网络、青峰科技、洛阳本易、洛阳加速度、澳凯富汇等互联网党建工作直接联系点企业代表纷纷表示要以身作则，强化网络安全意识，把学习贯彻习近平总书记在全国网络安全和信息化工作会议上的重要讲话精神作为企业党建工作的重要内容落地落实落细。

市委网信办相关负责人发言指出，这次全国网络安全和信息化工作会议意义重大，学习贯彻习近平总书记在全国网络安全和信息化工作会议上的重要讲话精神，是我们互联网行业当前和今后一个时期的重要政治任务，必须站在讲政治的高度，学深悟透，贯彻落实。一是要认真学、深入学，坚持用习近平总书记重要讲话精神武装头脑、指导实践。要把学习贯彻网络强国战略思想与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神结合起来，与开展“比学习比贡献争做合格党员争做有为青年”主题活动结合起来，以学促知，以知促行，推动互联网行业牢固树立网络安全观，不断强化行业自律，为护航全市经济社会发展作出应有的贡献。二是以学习讨论为契机，推动互联网行业党的建设全面提升。市委高度重视互联网行业党的建设，在全省率先成立了互联网行业党委，积极指导推进互联网行业党建工作向纵深发展。市互联网协会作为全市有影响力的网络社会组织，要积极发挥示范引领作用，在加强党的建设、服务企业健康发展中实现更大作为。各互联网企业，特别是党建工作直接联系点企业，要深刻把握新时代党的建设新要求，切实提高思想认识，结合企业实际认真思考谋划，找准党建工作与企业发展的契合点，把党的建设融入企业生产经营、文化建设各个环节，坚持把党员培养成企业骨干，把企业骨干培养成党员，用“党建+”模式为企业发展凝聚强大动力，实现党建与企业发展同频共振。

“民强方可国富，家风连着党风，家事连着国事。”本次活动还组织参会企业代表参观了洛阳家风家训馆，共沐党的领袖、老一辈无产阶级革命家、古圣先贤的优良家风家训，学习河洛大地涌现出的家风先进典型事迹，通过优秀家风家训的教育熏陶，推动广大党员见贤思齐，把家风建设根植于心、践行于身。