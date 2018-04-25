洛阳网讯 4月26日在北京召开的纪念中国报业协会成立30周年大会、中国报协五届四次理事会暨中国报业发展大会上传出喜讯：洛报集团荣获“中国报业融合发展创新单位”称号。这是洛报集团继2016年以云阅读平台、“掌上洛阳”客户端、洛报融媒项目三个平台建设为主要内容的案例荣获“全国报刊媒体融合创新案例30佳”后，在融合发展方面获得的又一殊荣。

2014年年底，洛报集团成立了以社长为组长的媒体融合发展领导小组，组建了媒体融合发展委员会办公室，统筹推进集团媒体融合工作。目前，集团已经形成了报媒(《洛阳日报》《洛阳晚报》)、网媒(洛阳网、河图网、洛阳手机报、洛报微矩阵、掌上洛阳客户端)、屏媒(楼宇电视、户外LED联播网、户外广告牌等)三大媒体方阵，初步建立了协调整合全媒体相互衔接配合、共同发声、引导舆论的内部运行机制。

传统纸媒求新图变，不断拓展传播平台。集团下属纸媒先后开通了PC端、手机端电子报阅读平台，同时依托媒体和部分周刊、栏目开设的微博、微信公众号，总数量达到26个。在丰富新闻产品方面，除了文字、图片形式外，已逐步掌握了音视频、H5、720度VR视图、手机直播等多种新媒体形式，更加适应现代传播渠道和人群的需要。

新兴媒体发展壮大，区域领先地位进一步巩固。洛阳网影响力继续提升，综合传播力入围全国新闻网站三十强。拥有自主知识产权的“掌上洛阳”手机客户端，下载安装量超50万，安装量、活跃度全市第一,传播力位居全国新闻网站三十强。洛阳网成功晋级国家一类新闻网站，其微信公众号粉丝量超80万，传播力稳居全国城市新闻网站第一位；移动端传播力位居全国城市新闻网站排行榜第一位。

深度融合逐步推进，新型主流媒体架构初步显现。构建了洛报集团微矩阵，粉丝总数达到500万；统一搭建了以二维码技术为核心、供集团所有纸媒统一使用的云阅读平台，不仅拓展了报纸的表现形式和内容空间，也使传统媒体和网络媒体可以更好打通互动。