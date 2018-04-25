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普通中专招生启动 初、高中生可分类报考
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-28 08:55

　　昨日，《洛阳晚报》记者从市教育局获悉，我省2018年普通中专招生方案出炉，我市今年计划招收普通中专生16639人，初中生、高中生可分类报考。报考五年一贯制、“3+2”分段制高职高专(以下分别简称“五年制”和“3+2”)的学生须参加2018年全省中招考试。

　　各类中专如何报名

　　● “五年制”“3+2”

　　招生对象：参加今年中招考试的考生。其中，报考幼师专业和师范类的考生年龄原则上不超过18周岁(2000年9月1日后出生)。

　　报名方式：考生在规定时间内通过“河南省高中阶段教育招生信息服务平台”(http://zk.hagaozhong.com)进行报名和填报志愿，每个考生可选报两个学校志愿。

　　●小中专(招收初中毕业生的普通中专)

　　招生对象：应届和往届初中毕业生或具有同等学力(年龄达到15周岁及以上)的考生。

　　报名方式：参加今年中招考试的考生，在规定时间内通过“河南省高中阶段教育招生信息服务平台”报名和填报志愿,每个考生可选报两个学校志愿。

　　不参加今年中招考试的应、往届初中毕业生或具有同等学力的新生可通过“河南省普通中等专业学校招生服务平台”(http://zzlq.heao.gov.cn)选报学校，也可以直接到招生学校报名。

　　温馨提醒：报考普通高中的初中毕业生也可以兼报“五年制”“3+2”和小中专志愿，考生可通过“河南省高中阶段教育招生信息服务平台”填报志愿或通过“河南省普通中等专业学校招生服务平台”选报学校，也可直接到招生学校报名。

　　●大中专(招收高中毕业生的普通中专)

　　招生对象：高中阶段及以上学校毕业或具有同等学力(初中毕业三年以上)的考生。

　　报名方式：符合条件的考生可持高中及以上学校(含同等学力)毕业证书或高考准考证和身份证，通过“河南省普通中等专业学校招生服务平台”报名，也可以直接到普通中专学校报名。

　　这些材料您需备好

　　考生报考各类中专学校时，需准备相应材料、证明，并进行信息采集、建档缴费，具体材料分别为：

　　● “五年制”“3+2”：考生登记表、初中毕业证复印件、考生身份证复印件。

　　●小中专：考生登记表、初中毕业证复印件、考生身份证复印件。

　　●大中专：考生登记表、高中及以上学校(含同等学力)毕业证复印件或高考准考证复印件、考生身份证复印件。

　　此外，凡在我市就业的非就业地户籍人员子女，父母一方有合法职业和稳定住所(含租赁)，具有我市正式学籍的初中应、往届毕业生，也可在我市参加普通中专招生考试报名，并与我市户籍考生享受同等待遇。

　　关于中考，如果您有疑问，可加入晚报中招帮帮团QQ群(群号：438266522)与记者联系，也可关注洛阳晚报教育周刊微信公众号(lywbjyzk)获取权威信息。（洛阳晚报记者 焦琳 通讯员 杜建芳）
[ 责任编辑：席倩倩]
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