五一去哪儿耍 丰李千亩芍药等您来

五一小长假马上就到，您是否想足不出“市”欣赏美景呢？高新区丰李镇近千亩芍药花已经盛开，粉色的绚丽花海一定能满足您的要求。

五一小长假马上就到，您是否想足不出“市”欣赏美景呢？高新区丰李镇近千亩芍药花已经盛开，粉色的绚丽花海一定能满足您的要求。 五一小长假马上就到，您是否想足不出“市”欣赏美景呢？高新区丰李镇近千亩芍药花已经盛开，粉色的绚丽花海一定能满足您的要求。 这里不仅有千亩芍药花海，还有网络摄影大赛、芍药仙子赏花、核桃树认领活动。 正在进行的丰李首届芍药文化节网络摄影大赛为市民准备了丰厚的现金大奖。本次网络摄影大赛将根据参赛作品得票数的多少，设立一等奖一名，二等奖两名，三等奖三名，并分别给每位获奖者1000元、500元、200元现金奖励。需要提醒您的是，参赛作品必须为丰李景观。 摄影大赛于5月14日24点截止，可以按照以下方式报名： 1.扫右方二维码关注微信公众号； 2.在对话框中回复“摄影大赛”进入活动主页面； 3.点击“我要参加”，并按要求上传照片即可。 五一期间3名美丽的“芍药仙子”降临丰李芍药园，她们身着汉服，漫步花海与芍药争奇斗艳，构成一幅美丽的画卷。 “芍药仙子”漫步游园赏花的同时，还会帮助游人摘花送花，您只要花费1元就可以让芍药仙子为您摘取一朵盛开的芍药花。如果您被现场“芍药仙子”的美貌所吸引，还可以和她们合影留念。 游览路线： 公交：市内乘坐68路车到达丰李，参考游览地图即可到达丰李各景点。 驾车：关林路与龙山线交叉口向南行驶进入丰李镇。（洛阳晚报记者 陈涵晗 通讯员 李俊峰 文/图）