66岁的她想带上97岁的父亲去看“开”牡丹的盾构机

“我想报名去看‘开’着牡丹的盾构机活动……”这两天，由《洛阳晚报》联合中铁工程装备集团洛阳有限公司独家策划的“看，盾构机上‘开’出牡丹”活动广受市民关注，目前已有200多人报名。需要提醒各位的是，如果您通过“微动洛阳”微信公众号(weidongluoyang)报名，一定别忘了留下联系方式。

“我想报名去看‘开’着牡丹的盾构机活动……”这两天，由《洛阳晚报》联合中铁工程装备集团洛阳有限公司独家策划的“看，盾构机上‘开’出牡丹”活动广受市民关注，目前已有200多人报名。需要提醒各位的是，如果您通过“微动洛阳”微信公众号(weidongluoyang)报名，一定别忘了留下联系方式。

26日，《洛阳晚报》A10版刊登《盾构机上“开”牡丹，想看的快报名！》的消息，立刻受到市民广泛关注。截至昨日17时，短短两天时间，就有200余人报名，他们中有父亲想带着“机械迷”孩子参加的，有66岁的女士想带着97岁的老父亲参加的，有3名志同道合的青年朋友想一起参加的，有机械制造业的同行想学习的，有摄影协会的会员想要拍照留念的……报名人员的年龄从5岁到97岁。

根据计划，本次活动将于5月3日举行，届时将从报名的市民中随机选出40名幸运者参加，中铁工程装备集团洛阳有限公司将派专车接送，并为参加者准备了精美纪念品。

报名截至4月30日，如果您也有兴趣，请赶快拨打本报热线电话66778866报名，或关注“微动洛阳”微信公众号(weidongluoyang)，在后台留言报名。

需要提醒的是，市民在后台留言时，请一定要留下联系方式。(洛阳晚报记者 连漪 实习生 聂菲 通讯员 常炎锋)