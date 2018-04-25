短期内洛阳以晴好天气为主

根据最新的气象资料分析，短期内我市以晴好天气为主，今天傍晚到明天，有浅槽东移，对我市略有影响。市气象台预计，我市今天晴天转阴天，局地有阵雨，偏南风3级左右，气温14℃到28℃；明天多云，西北风2级到3级，气温14℃到29℃。

明天是五一小长假的第一天，您想好去哪儿玩了吗？先来看看天气吧！

根据最新的气象资料分析，短期内我市以晴好天气为主，今天傍晚到明天，有浅槽东移，对我市略有影响。

市气象台预计，我市今天晴天转阴天，局地有阵雨，偏南风3级左右，气温14℃到28℃；明天多云，西北风2级到3级，气温14℃到29℃。

昨日，《人民日报》官方微博发布了“一首诗词一座城”，用40首诗词，带你走遍大美中国。其中，第二首诗写的就是咱洛阳——

“谁家玉笛暗飞声，散入春风满洛城。此夜曲中闻折柳，何人不起故园情。”唐代诗人李白的这首《春夜洛城闻笛》写的是春天的洛阳城，传诵至今。

一说到诗仙李白，就不得不提他的好朋友诗圣杜甫。“李杜文章在，光焰万丈长。”公元744年，李白与杜甫在洛阳相遇，开始了他们一生的友谊。

诗人闻一多在《唐诗杂论》一书中，满怀激动地如此描写李杜的这次洛阳之会：“写到这里，我们该当品三通画角(画角，古代乐器名，记者注)，发三通擂鼓，然后提起笔来蘸饱了金墨，大书而特书。因为我们四千年的历史里，除了孔子见老子，没有比这两人的会面，更重大，更神圣，更可纪念的。”

与李白的浪漫抒情不同，杜甫多次用沉重的笔调写到洛阳。“剑外忽传收蓟北，初闻涕泪满衣裳。却看妻子愁何在，漫卷诗书喜欲狂。白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡。即从巴峡穿巫峡，便下襄阳向洛阳。”这是他听到官军收复河南河北，提笔写下的一首诗，可以看出他对洛阳的思念和向往。

千余年后的今天，我们读着李白、杜甫等古代诗人留下的关于洛阳的诗词，感受着岁月静好，真的很幸福。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 禹东晖）