洛阳王城公园牡丹芍药争奇斗艳 游园活动精彩不断

春日暖阳洒向地面，王城公园月亮门晚开品种牡丹观赏区内，早、中、晚品种牡丹竞相绽放，远处成片的芍药也已相继绽放，游人畅游花间，仿若置身画中。这是《洛阳晚报》记者昨日在王城公园内捕捉到的美丽画面，这个五一小长假，想赏花的您，不妨来园中逛一逛。

游客在王城公园内赏牡丹

春日暖阳洒向地面，王城公园月亮门晚开品种牡丹观赏区内，早、中、晚品种牡丹竞相绽放，远处成片的芍药也已相继绽放，游人畅游花间，仿若置身画中。这是《洛阳晚报》记者昨日在王城公园内捕捉到的美丽画面，这个五一小长假，想赏花的您，不妨来园中逛一逛。

外国游客在王城公园内拍芍药

这几日，该园还刚补种了一批高山牡丹。几千株从栾川高山牡丹基地引来的精品高山牡丹已在园中“安家”，涵盖雪映桃花、珠光墨润、岛锦、洛阳红、彩绘、珊瑚台、花王等近30个品种。目前，该园月亮门晚开品种牡丹观赏区内，九大色系早、中、晚品种牡丹已吐露芬芳。甘棠洲牡丹观赏区、王城春早牡丹观赏区内，近300个品种近万株芍药连片绽放，芍药与牡丹同园争春，待您来赏。

牡丹插花花艺展

一张门票，览尽满园花海，这个五一小长假，该园还有多场精彩游园活动等您来。4月29日、30日，史诗剧《武则天》、“武则天”巡游将继续上演；明堂二楼、三楼，800余平方米的展厅内将继续展出第十届“王城之春”牡丹插花花艺展；该园动物园西北角的盆景馆内，精品盆栽牡丹与各式盆景争奇斗艳，展馆东侧，还有造型逼真、栩栩如生的梅花鹿、蓝孔雀、红腹锦鸡等动物标本待您赏。（洛阳晚报记者 李雨璐 特约通讯员 乔丽娜/文 记者 张怡熙/图）