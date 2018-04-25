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五一国际劳动节，晒出他们的最美劳动范儿
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-28 08:52

　　编者按

    您工作多少年了？还记得岗位上自己年轻时的模样吗？五一国际劳动节即将来临，我们邀请一些劳动者晒出他们刚工作时的照片和如今(或退休前)的作对比。时光是一把无情刻刀，虽然改变了年轻的模样，但是从流逝的时光里，仍能感受到他们那份初心，对工作的热爱和努力、付出和坚守。晒出最美劳动范儿！

一瓶海碧，他为之付出26年充满自豪

当年还是学徒工的高岩岗在清洗海碧瓶子(记者翻拍)

如今看到全自动化的生产线，高岩岗倍感自豪

　　●人物：高岩岗

      ●职业：销售人员

　　●工作时间：26年

　　“我们公司的生产线已经实现全自动化，上千平方米的车间里可能只有一个人，当年，几十个工人扎堆儿挤在一间厂房里，想想还真有点感慨。”43岁的高岩岗在海碧公司工作，26年前，他还是这家公司清洗操作间的一名学徒工。

　　1992年，高岩岗高中毕业后拿着待业证去了海碧公司，主要在操作间负责清洗回收的海碧瓶子。“当时的清洗线是半自动化，所有回收的瓶子要经清水浸泡、高温浸泡、碱水浸泡三个环节，之后用电动刷清洗瓶身内外，再经过一系列冲洗喷淋，彻底清洗干净后才能灌装汽水。”高岩岗从事的就是前期人工浸泡清洗环节的工作。虽然戴着手套，但因为要不停地从高温浸泡池和碱水浸泡池中捞瓶子，他的手还是会被泡得泛白、肿胀，偶尔还会被破碎的瓶子划伤。

　　高岩岗笑着回忆，在那个操作间里，他当时每天要清洗近6000个瓶子，足足洗了3年。后来，他被公司调去负责冷饮项目的配料工作。时间不长，公司决定只生产带气的饮料和植物蛋白饮料，他也转到新的销售岗位。

　　“公司从事饮品行业至今，总共引进了四条生产线，一代比一代自动化程度高。今天，我们车间已经实现全自动化清洗，灌装的效率更高，每小时能灌装24000瓶饮料。”高岩岗说，他作为一名销售人员，为公司的变化发展倍感自豪。（洛阳晚报首席记者 王博东/文 记者 李卫超/图）

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[ 责任编辑：史戎戎]
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