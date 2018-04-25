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洛阳市召开庆祝五一国际劳动节暨五一劳动奖表彰大会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-04-28 08:51

大会现场

　　核心提示

　　昨日上午，我市召开庆祝五一国际劳动节暨五一劳动奖表彰大会，会议上不仅表彰了一批先进工作者及单位，还发布了今年我市职工将享受到的一系列福利。这些福利都有啥？跟着晚报去看看。

　　现场

　　242名劳动者获“洛阳市五一劳动奖章”

　　昨日上午，来自我市各行各业的劳动者代表在市工人俱乐部会聚一堂，共同参加市庆祝五一国际劳动节暨五一劳动奖表彰大会。

　　会议授予闫少婷、李润通、张连成、阮鑫等242名同志“洛阳市五一劳动奖章”，授予一拖(洛阳)物流公司、中国空空导弹研究院凯迈(洛阳)气源有限公司、孟津县县直中学等42个单位“洛阳市五一劳动奖状”，授予中信重工重型铸造厂铸钢车间造型二组、中国一拖集团有限公司齿轮厂工装部、洛阳LYC轴承有限公司热处理厂一车间生产四班等114个先进集体“洛阳市工人先锋号”的荣誉称号。

　　市总工会相关负责人说，这次表彰大会是一次群英荟萃、激励先进的活动，希望通过这次活动鼓励我市更多职工在自己的岗位上，创造出更好的成绩，营造崇尚劳动的氛围。

　　故事

　　他一年爬过的杆塔高度，相当于12个珠穆朗玛峰

　　此次表彰的242名“洛阳市五一劳动奖章”获得者，都在自己平凡的工作中取得了不平凡的成绩。

　　来自洛阳供电公司的乔荣波就是其中的一位。

　　今年45岁的乔荣波负责我市电网的安全运行工作已有22年，平日里，他和同事们一起承担着高压输电线路带电检修工作。“别人走路习惯低头看地，我却习惯抬头看空中的高压线。”他说，“每年这个时候，许多市民都喜欢在公园里放风筝，加上春季风大，经常会有风筝或者塑料袋等东西挂在高压线上，我的工作就是爬上杆塔，清除可能造成电路故障的异物并检修设备。”

　　乔荣波给记者列出了这样几个数字：他一年带电作业的时间大约有220天，一天平均爬10个杆塔，一个杆塔的高度约为50米，这样算下来，一年里他攀爬的高度约为110千米，相当于一年要爬12个珠穆朗玛峰。

　　福利

　　为不少于20万人提供免费技能培训

　　会议上，市总工会发布了今年我市的职工福利“大礼包”。这个“大礼包”东西还不少：

　　●生活、就业、居住、上学、看病等问题都是解决的重点

　　今年继续启动城镇困难职工脱困工程，市总工会将联合市人社、民政、卫计、教育、住房保障、残联等部门，重点解决困难职工“生活难、就业难、居住难、上学难、看病难”等问题。

　　●为不少于20万人提供免费技能培训

　　产业工人素质提升工程，今年将继续推进。我市将采取“企业点单、工会买单”“集中办班、现场培训”和“走出去、请进来”等形式，免费培育企业急需的各类技能人才不少于20万人。

　　●每年培育选树“河洛工匠”100名、“河洛大工匠”10名

　　今年我市将加大培优的工作力度，计划每年培育选树“河洛工匠”100名、“河洛大工匠”10名。健全激励机制，将现有劳模(大工匠)创新工作室，扩展为技能大师创新工作室、劳模创新工作室、工匠创新工作室和青年职工创新工作室，培养造就创新人才。计划到2020年，我市各类创新工作室总量翻番。

　　●今年起，城市环卫工人有望每年免费体检一次

　　今年，提升“劳动者驿站”建设标准是市总工会的一项重要工作；计划为一线环卫工人配发防寒服；从今年起，力争每年为城市环卫工人免费体检一次。

　　●启动老旧职工文化、疗休养设施维修改造计划

　　市总工会下属的疗养院、活动中心和工人文化宫大多是20世纪五六十年代修建的，如今面临年久失修、功能缺失等问题，无法满足职工需要。市总工会计划从今年起，启动维修改造工程，为满足职工群众对美好生活的需要提供保障。

　　●举办全市职工文化艺术节

　　今年是改革开放40周年，市总工会计划举办全市职工文化艺术节，把舞台交给普通职工。（洛阳晚报记者 王若馨 通讯员 孙雪芹 文/图）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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