涧西区南口社区：小小“服务圈” 温暖群众心

在南口社区所辖的13个楼院中，破产企业小区、老旧小区和无主院落多，社区工作人员只有12名，管理难度大、任务重。“过去，因为小区没人管理，居民有不少怨言。”俞靖华说，如何提升辖区居民的获得感、幸福感，成了社区党建工作的“头等大事”。

“姚师傅，这本《习近平谈治国理政》第二卷您收下，有时间要加强学习啊！”

11日，涧西区南昌路街道办事处南口社区党委书记俞靖华再次来到辖区离退休党员姚景富家中开展“送学上门”活动，为他送去了理论学习书籍，并为他讲解了十九届三中全会精神和社区党委近期工作重点。

在南口社区所辖的13个楼院中，破产企业小区、老旧小区和无主院落多，社区工作人员只有12名，管理难度大、任务重。“过去，因为小区没人管理，居民有不少怨言。”俞靖华说，如何提升辖区居民的获得感、幸福感，成了社区党建工作的“头等大事”。

“如何用服务让群众满意？必须发挥党员的先锋模范作用。”俞靖华介绍，2015年，社区党委召集辖区党员召开会议，发动辖区118名自管党员和450多名在职党员、离退休党员，按照社区的四个网格进行划分，以空巢老人、残障人士等困难家庭为“圆心”，按照每5名党员联系帮扶一个困难家庭的模式，力争党员志愿者在15分钟内就能为需要帮助的困难家庭提供服务，努力打造“15分钟党员服务圈”。

党员围着群众转，作为“圆心”的群众更快、更多地感受到了党组织的温暖。

家住手表厂家属院的阿莹(化名)因患有精神疾病，生活不能自理，母亲去世后，她与弟弟阿翔(化名)相依为命。两年来，王兰珍等3名辖区党员主动担任“义务看护人”，做饭、洗衣、打扫卫生，3名党员轮流上门服务。

11日中午，王兰珍做好饭，像往常一样，端着碗送到阿莹家里。“她想吃什么，我就随她的口味做饭。”王兰珍说，帮助邻里是举手之劳，作为一名党员，更是义不容辞。

随着“15分钟党员服务圈”的推广，不少居民生活发生了变化，从过去“有事没地方解决”到如今“遇到难事主动找党组织解决”。

“党员虽然热心，但有些服务还不够专业，这是我们需要进一步提升的地方。”俞靖华说，2016年，在“15分钟党员服务圈”的基础上，南口社区党委探索建立“15分钟生活服务圈”，与辖区商户、能人巧匠“签约”，以社区为联络平台，在保证维修、服务成本的同时，为居民提供上门服务，对困难家庭要低于市场价或免费服务。

从疏通下水道、修水管、维修电器到上门理发……居民只用给社区打个电话，就能在最短时间内享受到上门服务。截至目前，南口社区已和辖区71家商户及个人签约，“15分钟生活服务圈”的服务项目越来越丰富。

如今，在南口社区小小的“服务圈”里，居民的困难得到解决，群众获得感、幸福感不断提升。（洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 苏凯）