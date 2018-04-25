凝聚军地力量 打造洛阳民兵品牌

27日，我市民兵调整改革现场观摩会在孟津县召开。与会人员参观了孟津县民兵应急连连部、战备器材库、朝阳镇基层武装部，观摩了民兵应急连训练成果展示等。

27日，我市民兵调整改革现场观摩会在孟津县召开。与会人员参观了孟津县民兵应急连连部、战备器材库、朝阳镇基层武装部，观摩了民兵应急连训练成果展示等。 27日，我市民兵调整改革现场观摩会在孟津县召开。与会人员参观了孟津县民兵应急连连部、战备器材库、朝阳镇基层武装部，观摩了民兵应急连训练成果展示等。 目前，民兵调整改革工作进入检查验收的关键阶段。会议强调，要进一步深化思想认识，紧盯新时代强军目标，提高政治站位，凝聚军地力量，高标准完成民兵调整改革任务；要进一步提高工作标准，按照建用一致原则，编实民兵组织，建强基层武装部，配备好装备器材，打造洛阳民兵品牌；要健全民兵奖励优待、伤亡抚恤和保险制度，增强民兵力量发展后劲；要落实主体责任，形成军地合力，发挥好民兵分队平时服务、急时应急、战时应战的核心作用，提高后备力量建设水平。 市委常委、洛阳军分区政委黄为忠，洛阳军分区司令员董建亚，副市长张世敏，洛阳军分区副司令员王中立、王红兵等参加相关活动。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 赵国辉）