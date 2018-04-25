洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

凝聚军地力量 打造洛阳民兵品牌
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-28 08:29

　　27日，我市民兵调整改革现场观摩会在孟津县召开。与会人员参观了孟津县民兵应急连连部、战备器材库、朝阳镇基层武装部，观摩了民兵应急连训练成果展示等。

　　目前，民兵调整改革工作进入检查验收的关键阶段。会议强调，要进一步深化思想认识，紧盯新时代强军目标，提高政治站位，凝聚军地力量，高标准完成民兵调整改革任务；要进一步提高工作标准，按照建用一致原则，编实民兵组织，建强基层武装部，配备好装备器材，打造洛阳民兵品牌；要健全民兵奖励优待、伤亡抚恤和保险制度，增强民兵力量发展后劲；要落实主体责任，形成军地合力，发挥好民兵分队平时服务、急时应急、战时应战的核心作用，提高后备力量建设水平。

　　市委常委、洛阳军分区政委黄为忠，洛阳军分区司令员董建亚，副市长张世敏，洛阳军分区副司令员王中立、王红兵等参加相关活动。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 赵国辉）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]走路防病、抗癌！但这样走路锻炼等于白走
  • ·[健康]很多人以为用不用牙线都无所谓，其实.....
  • ·[健康]假如五年不刷牙，你的牙会怎么样？
    		•
    云泽和他的“室内园林”
    云泽和他的“室内园林”
    云泽和他的“室内园林”
        云泽(化名)家住瀍河区，房子虽不大，但面朝洛河，风景甚好。走进他的家，只见各种盆景、根艺装点其间，犹如...
  • ·那些“碰瓷”的猫 后来都怎么样了
  • ·五一出游避开大热景点 古城风情一样赞
  • ·甘肃荣登“2017亚洲最佳旅行目的地”排行榜榜首
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 陕西米脂多名中学生被砍 19名学生受伤...
  • 洛阳市召开庆祝五一国际劳动节暨五一...
  • 地企合作服务洛阳地铁建设
  • 保护好传承好利用好二里头遗址
  • 栾川：乡村美景如画 生态旅游富民
  • 瞧，洛阳西工区道路上的“搓澡工”
  • 新安县：老街新移民 三产助扶贫
  • 短期内洛阳以晴好天气为主
  • 凝聚军地力量 打造洛阳民兵品牌
  • 66岁的她想带上97岁的父亲去看“开”...
    		•
    百姓呼声
    25路、70路，84路公交定于4月28日恢复原线
    今年洛阳的招教考试是否会暂停？官方回应
    精彩图片
    五一国际劳动节，晒出...
    瞧，洛阳西工区道路上...
    洛阳市召开庆祝五一国...
    洛阳：以节惠民 点赞频频
    精彩热帖

    老城区医院义务献血

    千人旗袍秀

    丰李芍药花美如画

    七彩峡谷 看风铃
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605