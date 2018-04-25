洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市张会群入选2017“河南最美村官”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-28 08:23

　　近日，2017“河南最美村官”评选结果揭晓，伊滨经开区庞村镇西庞村党总支原书记张会群上榜。

　　近年，张会群带领西庞村广大党员群众推动钢制办公家具企业及配套企业发展，农民人均收入稳步提升，村综合经济实力位居全市各行政村之首。他提出“道德立村，幸福西庞”的发展目标，用五年时间把西庞村建成了“中原第一孝村”，他本人也获得河南乡村十大孝贤、洛阳市五一劳动奖章等荣誉。

　　“河南最美村官”评选活动发起于2013年，至今已经有50位基层一线村干部获此殊荣。经过申报、初评、终评，张会群等10位基层村干部被评为2017“河南最美村官”。（洛阳日报记者 姜明明）
[ 责任编辑：史戎戎]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]走路防病、抗癌！但这样走路锻炼等于白走
  • ·[健康]很多人以为用不用牙线都无所谓，其实.....
  • ·[健康]假如五年不刷牙，你的牙会怎么样？
    		•
    云泽和他的“室内园林”
    云泽和他的“室内园林”
    云泽和他的“室内园林”
        云泽(化名)家住瀍河区，房子虽不大，但面朝洛河，风景甚好。走进他的家，只见各种盆景、根艺装点其间，犹如...
  • ·那些“碰瓷”的猫 后来都怎么样了
  • ·五一出游避开大热景点 古城风情一样赞
  • ·甘肃荣登“2017亚洲最佳旅行目的地”排行榜榜首
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 陕西米脂多名中学生被砍 19名学生受伤...
  • 洛阳市召开庆祝五一国际劳动节暨五一...
  • 地企合作服务洛阳地铁建设
  • 保护好传承好利用好二里头遗址
  • 栾川：乡村美景如画 生态旅游富民
  • 瞧，洛阳西工区道路上的“搓澡工”
  • 新安县：老街新移民 三产助扶贫
  • 短期内洛阳以晴好天气为主
  • 凝聚军地力量 打造洛阳民兵品牌
  • 66岁的她想带上97岁的父亲去看“开”...
    		•
    百姓呼声
    25路、70路，84路公交定于4月28日恢复原线
    今年洛阳的招教考试是否会暂停？官方回应
    精彩图片
    五一国际劳动节，晒出...
    瞧，洛阳西工区道路上...
    洛阳市召开庆祝五一国...
    洛阳：以节惠民 点赞频频
    精彩热帖

    老城区医院义务献血

    千人旗袍秀

    丰李芍药花美如画

    七彩峡谷 看风铃
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605