洛阳市张会群入选2017“河南最美村官”

近日，2017“河南最美村官”评选结果揭晓，伊滨经开区庞村镇西庞村党总支原书记张会群上榜。

近日，2017“河南最美村官”评选结果揭晓，伊滨经开区庞村镇西庞村党总支原书记张会群上榜。

近年，张会群带领西庞村广大党员群众推动钢制办公家具企业及配套企业发展，农民人均收入稳步提升，村综合经济实力位居全市各行政村之首。他提出“道德立村，幸福西庞”的发展目标，用五年时间把西庞村建成了“中原第一孝村”，他本人也获得河南乡村十大孝贤、洛阳市五一劳动奖章等荣誉。

“河南最美村官”评选活动发起于2013年，至今已经有50位基层一线村干部获此殊荣。经过申报、初评、终评，张会群等10位基层村干部被评为2017“河南最美村官”。（洛阳日报记者 姜明明）