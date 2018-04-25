栾川：乡村美景如画 生态旅游富民

近日，在位于洛栾高速公路旁的栾川县庙子镇英雄村，一排排新建的农家乐被葱茏的林木环绕。该村依托水面全长8.5公里的金牛岭水库，大力发展休闲农业和乡村旅游，目前已发展农家乐7家、餐馆6家、采摘园50亩。
近日，在位于洛栾高速公路旁的栾川县庙子镇英雄村，一排排新建的农家乐被葱茏的林木环绕。该村依托水面全长8.5公里的金牛岭水库，大力发展休闲农业和乡村旅游，目前已发展农家乐7家、餐馆6家、采摘园50亩。
近年，我市加快推进美丽乡村建设，通过发展优势产业、生态建设、推动乡村文明，促进农民脱贫增收，一幅幅美丽乡村新画卷在河洛大地铺展开来。（洛阳日报记者 鲁博 通讯员 何静卫 李振国 摄）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605