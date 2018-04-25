洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳：以节惠民 点赞频频
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-28 08:13

　　游客在免费开放的牡丹公园里赏牡丹 记者 常世峰 摄

　　今年牡丹文化节，我市推出“5+1”惠民政策——在完善“旅游年票不受限、部分公园不收费、社会车辆不禁行、餐饮住宿控涨幅、环城高速豫C车辆免费通行”等惠民政策基础上，新推出“文化消费有补贴”政策。徜徉牡丹花海，游客不仅体会到国色天香的雍容华贵，还有惠民政策带来的获得感和幸福感。

　　“五一”小长假临近，我市又将迎来旅游高峰。各相关部门将进一步完善设施、细化预案、提升服务，确保各项惠民政策更好地落到实处，为游客营造舒心、安全的旅游环境。

　　惠民政策带热赏花游

　　“双休日门票30元，周一到周五票价更是低至10块钱，比吃顿凉皮和肉夹馍都实惠。”前两天，西安游客吕文超趁着年假来洛游玩，对我市推出的赏花惠民政策，他连连称赞，“外地人也能享受这样的待遇，真不赖！”

　　今年牡丹文化节期间，牡丹公园、西苑公园、天香牡丹园、洛阳农博园4家牡丹园继续对所有游客免费开放。王城公园、中国国花园、隋唐城遗址植物园、国家牡丹园4家主要牡丹观赏园执行每人次30元优惠票价，国家政策规定实行半价优惠的群体，还能在此基础上享受半价优惠；所有游客在牡丹文化节期间非法定节假日的周一至周五，门票只需10元即可到这4家牡丹园赏花。

　　在执行门票优惠的基础上，我市一些主要牡丹观赏园还针对特殊群体开展免费游园赏花活动。王城公园先后举办4次免费赏花活动，数百名残障人士、留守儿童、一线工人和下岗工人到该园赏花观光；隋唐城遗址植物园举办“千名一线工人看牡丹”“我陪爸妈赏牡丹”等活动，让上千名工人和老年人群体免费入园游览。

　　“这次来洛阳玩能享受到这些惠民措施感觉很开心，洛阳不仅牡丹美，对游客的优惠力度也大，太值了。”山西运城游客吴晓磊说，洛阳的旅游秩序很好，他到酒店住宿和用餐时发现价格透明、公道，洛阳不仅牡丹美，旅游环境也让人称赞。

　　惠民政策进一步带热了我市赏花游。4月1日以来，王城公园共接待游客约65万人次，中国国花园接待游客约49万人次，隋唐城遗址植物园接待游客近30万人次，国家牡丹园接待游客约13万人次。牡丹公园、西苑公园、天香牡丹园、洛阳农博园4家牡丹观赏园共接待游客近40万人次。

　　旅游年票惠民效应显现

　　前不久，家住西工区的刘建峰和家人一起去龙门石窟、关林等景区游玩，他们是刷旅游年票进入景区的。“在没有取消旅游年票使用限制之前，只有在外地亲戚朋友来洛阳时，才舍得花钱去这些景区逛一逛。现在拿着旅游年票到景区不用再买门票，在洛阳游玩变得更自在。”说起旅游年票惠民政策，刘建峰不住地称赞。

　　今年牡丹文化节，洛阳旅游年票仍可正常使用，旅游年票所涵盖的景区都设有绿色通道，越来越多的居民持旅游年票赏花观景。

　　4月1日至26日，共有49.4万人次持旅游年票游览我市年票景区和王城公园、中国国花园、隋唐城遗址植物园等牡丹观赏园。

　　市年票办相关负责人表示，洛阳旅游年票发行12年来，涵盖景区由16家增至38家，年票所含景区门票总价由800元增至1800多元，而销售价格一直保持每张60元未变，让市民真真切切得到了实惠。

　　“原本打算五一小长假外出旅游，现在干脆放弃了这个计划，改为每人办一张年票。”市民刘冉说，旅游年票取消旅游旺季限制，让他们有了更多免费游览洛阳景区的机会。

　　惠民让群众共享发展成果

　　“5+1”惠民政策，让群众享受到了实实在在的福利，增强了群众的获得感、幸福感，市民、游客纷纷为惠民政策点赞。

　　“文化消费有补贴”惠民政策，补贴的范围涵盖了逛展会、乡村游、购文创产品、唱歌看剧、艺术培训、游泳健身、欣赏大片、购买图书等8个方面，补贴资金共300万元。一系列实打实的文化消费补贴政策，拉动了市民和游客的文化消费。

　　“旅游旺季来洛阳赏牡丹，我想着酒店肯定会大幅涨价，没想到还能订到300元出头的标间，洛阳的惠民政策很给力！”河北游客刘先生说，洛阳市实行餐饮住宿控涨幅惠民政策，确保了旅游市场价格的稳定。

　　由于工作需要，家住瀍河区的赵方经常开车走绕城高速。“每月至少要走十几个来回，从去年实行绕城高速豫C车辆免费通行政策以来，节省了不少过路费，这福利给得好！”赵方说，这一惠民政策在缓解城区交通压力的同时，也大大地方便了车主。

　　“这些惠民政策的推出，体现了共享发展理念和以人为本的执政理念，不断增强的是群众的获得感和幸福感。”河南科技大学经济学院院长刘溢海表示，惠民既是一项常态性的工作，又是一项常做常新的工作，关键在于不断创新，使之更加贴近老百姓的需求。这些惠民政策的实施，让本地群众享受到了牡丹文化节的红利，提升了群众的获得感，有利于凝聚人心、增强城市吸引力，同时也吸引了更多外地游客来洛，实现了“主客共享”。（洛阳日报记者 戚帅华 孟山）
[ 责任编辑：史戎戎]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]走路防病、抗癌！但这样走路锻炼等于白走
  • ·[健康]很多人以为用不用牙线都无所谓，其实.....
  • ·[健康]假如五年不刷牙，你的牙会怎么样？
    		•
    云泽和他的“室内园林”
    云泽和他的“室内园林”
    云泽和他的“室内园林”
        云泽(化名)家住瀍河区，房子虽不大，但面朝洛河，风景甚好。走进他的家，只见各种盆景、根艺装点其间，犹如...
  • ·那些“碰瓷”的猫 后来都怎么样了
  • ·五一出游避开大热景点 古城风情一样赞
  • ·甘肃荣登“2017亚洲最佳旅行目的地”排行榜榜首
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 陕西米脂多名中学生被砍 19名学生受伤...
  • 洛阳市召开庆祝五一国际劳动节暨五一...
  • 地企合作服务洛阳地铁建设
  • 保护好传承好利用好二里头遗址
  • 栾川：乡村美景如画 生态旅游富民
  • 瞧，洛阳西工区道路上的“搓澡工”
  • 新安县：老街新移民 三产助扶贫
  • 短期内洛阳以晴好天气为主
  • 凝聚军地力量 打造洛阳民兵品牌
  • 66岁的她想带上97岁的父亲去看“开”...
    		•
    百姓呼声
    25路、70路，84路公交定于4月28日恢复原线
    今年洛阳的招教考试是否会暂停？官方回应
    精彩图片
    五一国际劳动节，晒出...
    瞧，洛阳西工区道路上...
    洛阳市召开庆祝五一国...
    洛阳：以节惠民 点赞频频
    精彩热帖

    老城区医院义务献血

    千人旗袍秀

    丰李芍药花美如画

    七彩峡谷 看风铃
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605