洛阳：以节惠民 点赞频频

今年牡丹文化节，我市推出“5+1”惠民政策——在完善“旅游年票不受限、部分公园不收费、社会车辆不禁行、餐饮住宿控涨幅、环城高速豫C车辆免费通行”等惠民政策基础上，新推出“文化消费有补贴”政策。徜徉牡丹花海，游客不仅体会到国色天香的雍容华贵，还有惠民政策带来的获得感和幸福感。

游客在免费开放的牡丹公园里赏牡丹 记者 常世峰 摄

今年牡丹文化节，我市推出“5+1”惠民政策——在完善“旅游年票不受限、部分公园不收费、社会车辆不禁行、餐饮住宿控涨幅、环城高速豫C车辆免费通行”等惠民政策基础上，新推出“文化消费有补贴”政策。徜徉牡丹花海，游客不仅体会到国色天香的雍容华贵，还有惠民政策带来的获得感和幸福感。

“五一”小长假临近，我市又将迎来旅游高峰。各相关部门将进一步完善设施、细化预案、提升服务，确保各项惠民政策更好地落到实处，为游客营造舒心、安全的旅游环境。

惠民政策带热赏花游

“双休日门票30元，周一到周五票价更是低至10块钱，比吃顿凉皮和肉夹馍都实惠。”前两天，西安游客吕文超趁着年假来洛游玩，对我市推出的赏花惠民政策，他连连称赞，“外地人也能享受这样的待遇，真不赖！”

今年牡丹文化节期间，牡丹公园、西苑公园、天香牡丹园、洛阳农博园4家牡丹园继续对所有游客免费开放。王城公园、中国国花园、隋唐城遗址植物园、国家牡丹园4家主要牡丹观赏园执行每人次30元优惠票价，国家政策规定实行半价优惠的群体，还能在此基础上享受半价优惠；所有游客在牡丹文化节期间非法定节假日的周一至周五，门票只需10元即可到这4家牡丹园赏花。

在执行门票优惠的基础上，我市一些主要牡丹观赏园还针对特殊群体开展免费游园赏花活动。王城公园先后举办4次免费赏花活动，数百名残障人士、留守儿童、一线工人和下岗工人到该园赏花观光；隋唐城遗址植物园举办“千名一线工人看牡丹”“我陪爸妈赏牡丹”等活动，让上千名工人和老年人群体免费入园游览。

“这次来洛阳玩能享受到这些惠民措施感觉很开心，洛阳不仅牡丹美，对游客的优惠力度也大，太值了。”山西运城游客吴晓磊说，洛阳的旅游秩序很好，他到酒店住宿和用餐时发现价格透明、公道，洛阳不仅牡丹美，旅游环境也让人称赞。

惠民政策进一步带热了我市赏花游。4月1日以来，王城公园共接待游客约65万人次，中国国花园接待游客约49万人次，隋唐城遗址植物园接待游客近30万人次，国家牡丹园接待游客约13万人次。牡丹公园、西苑公园、天香牡丹园、洛阳农博园4家牡丹观赏园共接待游客近40万人次。

旅游年票惠民效应显现

前不久，家住西工区的刘建峰和家人一起去龙门石窟、关林等景区游玩，他们是刷旅游年票进入景区的。“在没有取消旅游年票使用限制之前，只有在外地亲戚朋友来洛阳时，才舍得花钱去这些景区逛一逛。现在拿着旅游年票到景区不用再买门票，在洛阳游玩变得更自在。”说起旅游年票惠民政策，刘建峰不住地称赞。

今年牡丹文化节，洛阳旅游年票仍可正常使用，旅游年票所涵盖的景区都设有绿色通道，越来越多的居民持旅游年票赏花观景。

4月1日至26日，共有49.4万人次持旅游年票游览我市年票景区和王城公园、中国国花园、隋唐城遗址植物园等牡丹观赏园。

市年票办相关负责人表示，洛阳旅游年票发行12年来，涵盖景区由16家增至38家，年票所含景区门票总价由800元增至1800多元，而销售价格一直保持每张60元未变，让市民真真切切得到了实惠。

“原本打算五一小长假外出旅游，现在干脆放弃了这个计划，改为每人办一张年票。”市民刘冉说，旅游年票取消旅游旺季限制，让他们有了更多免费游览洛阳景区的机会。

惠民让群众共享发展成果

“5+1”惠民政策，让群众享受到了实实在在的福利，增强了群众的获得感、幸福感，市民、游客纷纷为惠民政策点赞。

“文化消费有补贴”惠民政策，补贴的范围涵盖了逛展会、乡村游、购文创产品、唱歌看剧、艺术培训、游泳健身、欣赏大片、购买图书等8个方面，补贴资金共300万元。一系列实打实的文化消费补贴政策，拉动了市民和游客的文化消费。

“旅游旺季来洛阳赏牡丹，我想着酒店肯定会大幅涨价，没想到还能订到300元出头的标间，洛阳的惠民政策很给力！”河北游客刘先生说，洛阳市实行餐饮住宿控涨幅惠民政策，确保了旅游市场价格的稳定。

由于工作需要，家住瀍河区的赵方经常开车走绕城高速。“每月至少要走十几个来回，从去年实行绕城高速豫C车辆免费通行政策以来，节省了不少过路费，这福利给得好！”赵方说，这一惠民政策在缓解城区交通压力的同时，也大大地方便了车主。

“这些惠民政策的推出，体现了共享发展理念和以人为本的执政理念，不断增强的是群众的获得感和幸福感。”河南科技大学经济学院院长刘溢海表示，惠民既是一项常态性的工作，又是一项常做常新的工作，关键在于不断创新，使之更加贴近老百姓的需求。这些惠民政策的实施，让本地群众享受到了牡丹文化节的红利，提升了群众的获得感，有利于凝聚人心、增强城市吸引力，同时也吸引了更多外地游客来洛，实现了“主客共享”。（洛阳日报记者 戚帅华 孟山）