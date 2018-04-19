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洛阳的这些“第一次” 您知道几个？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 洛阳网 2018-04-27 11:27

　　洛阳，一座古老且有潜力的城市

　　洛阳的很多秘密，你以为很远

　　但是，它离我们很近很近

　　据说这些第一次

　　全知道的人不超过10

　　请跟随镜头一一展示

　　洛阳第一届牡丹花会

　　1983年4月15日在王城公园开幕。

　　洛阳第一家博物馆

　　1958年5月，洛阳博物馆始建

　　1973年，洛阳博物馆迁至市区中州路

　　洛阳第一个大型体育场

　　洛阳市西工体育场始建于1985年

　　座落在城市的南北中轴线上

　　洛阳第一辆无轨电车

　　1984年9月28日

　　我市第一辆无轨电车从谷水西站驶出

　　洛阳成为省内第二个拥有无轨电车的城市

　　洛阳第一座现代桥

　　天津桥也就是现在的洛阳桥

　　1955年12月底建成通车

　　是洛河上第一座现代桥

　　洛阳第一座遗址公园

　　王城公园始建于1955年

　　坐落在洛阳市——东周王城遗址上

　　也是全国第一座遗址公园

　　洛阳第一个现代繁华商业中心

　　2003年，西工区君临广场项目

　　成功引进北京王府井百货等知名企业进驻

　　一举成为洛阳最为繁华的商业中心

　　洛阳第一个水系别墅区

　　2005年，新区国宝花园项目

　　稀有城心800亩湖墅盛景

　　历时13年，沉淀时间与文明的雕琢之美

　　洛阳，一座魂牵梦绕的城市

　　老区的韵味

　　新区的风采

　　这就是，洛阳独特的味道

　　名堂景区(实景图)

　　洛南新区(实景图)

　　凯瑞集团

　　洛阳城市发展明星企业

　　凯瑞集团32年来

　　一直致力于提升洛阳人民的人居水平

　　为洛阳打造了一个又一个城市地标项目

　　见证洛阳发展的同时

　　也是城市革新的践行家

　　2003年凯瑞·君临广场

　　凯瑞·君临广场，包括君临华府、君临商务及王府井百货，昔日寂静的城区一跃成为我市最为繁华的商业中心之一。

　　2005年凯瑞·国宝花园

　　国宝花园，将高端住宅、商务办公、运动休闲等多业态的完美呈现，成就洛南新区高端生态居住中心。

　　2012年凯瑞·国宝大厦

　　一座高约120米的地标级建筑，傲居洛阳政企双核心。私享精品商务酒店、千亩体育公园，为洛阳财智阶层量身定制的财富商务空间。

　　2013年凯瑞·梧桐里

　　将BLOCK街区设计理念引进洛阳，将生活居住、餐饮休闲、文化消费等融为一体，该项目必将引领洛阳城市生活新模式。

　　32年荣耀

　　凯瑞集团不负城市期许

　　坚持以善心、善意、善举回报社会

　　积极参与社会公益事业

　　爱城市、爱家乡

　　秉承“品质、信任、分享”的企业理念

　　通过行动回报这座城市

　　城市聚焦点

　　目前，国宝大厦不仅有

　　中国平安、碧桂园等世界五百强企业进驻

　　更有广发银行、今日头条、中恒泰安等龙头企业

　　高端圈层商务平台大势已成

　　少量约106-284㎡层峰商务，即买即用

　　墅境，至此观止

　　约355-660㎡湖景现墅，余量惜售

　　Tel.65599999

　　凯瑞集团，步步皆传奇
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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