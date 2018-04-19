洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

河洛区域（豫西北）发展论坛成立
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-27 09:07

　　昨日下午，河洛区域(豫西北)发展论坛成立会议暨第一届年会举行。

　　河洛区域(豫西北)发展论坛由洛阳、平顶山、焦作、三门峡、济源五市的市委党校联合成立，旨在建立河洛区域(豫西北)市级党校之间教学科研资政交流协作的平台，通过积极履行决策咨询、课题协作、教学合作、学术交流、信息共享等职能，对河洛区域(豫西北)经济社会发展中带有全局性、战略性、综合性的重大问题进行持续研究，为河洛区域(豫西北)各市联动发展提供智力支持。

　　会议指出，党校作为党委的重要部门，要进一步深化对习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神及本市经济社会发展规划的学习研究；要突出工作重点，搞好调查研究，推进成果转化，深化河洛区域(豫西北)发展论坛研讨交流活动，为党委政府科学决策提供高质量建议意见，探索建立党校与社科部门、高校间的科研协作机制，凝聚起推动豫西北各市与洛阳联动发展、形成带动全省经济发展新的增长极的强大力量。

　　省社科院原院长、省政府参事张占仓，市委常委、组织部部长何伟，市委党校常务副校长、党委书记侯超英等参加相关活动。（洛阳日报记者 苏楠 通讯员 郑昌伟）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]乳牙怎么还不掉？宝宝换牙期的五大问题
  • ·[健康]24岁姑娘颈部鼓起“小鸡蛋”，一年没睡好！
  • ·[健康]担心癌症找上门？定期做这些检查能"救命"
    		•
    云泽和他的“室内园林”
    云泽和他的“室内园林”
    云泽和他的“室内园林”
        云泽(化名)家住瀍河区，房子虽不大，但面朝洛河，风景甚好。走进他的家，只见各种盆景、根艺装点其间，犹如...
  • ·那些“碰瓷”的猫 后来都怎么样了
  • ·五一出游避开大热景点 古城风情一样赞
  • ·甘肃荣登“2017亚洲最佳旅行目的地”排行榜榜首
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳伊水游园美如画 假期游玩好去处
  • 洛阳一对新人遇堵车 为赶良辰高速路上...
  • 洛阳出台高中阶段教育普及攻坚实施方案
  • 五一假期乘高铁从洛阳出发 半天时间能...
  • 洛阳市城乡规划委员会2018年第五次会...
  • 李亚会见忠旺集团客人
  • 隋唐城遗址植物园：百花齐放留春驻
  • 执法用上无人机 城市管理“眼”更亮
  • “城市家具”提升古都魅力 多种洛阳特...
  • 好消息！在火车上补票、吃饭能用手机...
    		•
    百姓呼声
    公交集团银隆充电站建设项目的最新进展
    王城大道与太康路口计划建设过街天桥
    精彩图片
    洛阳小伙双臂残疾自食...
    洛阳伊水游园美如画 假...
    “城市家具”多种洛阳...
    洛阳一对新人遇堵车 为...
    精彩热帖

    晨练景观

    洛阳神州牡丹园

    百花盛开时

    岸落蔷薇水浸莎
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605