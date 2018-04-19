河洛区域（豫西北）发展论坛成立

昨日下午，河洛区域(豫西北)发展论坛成立会议暨第一届年会举行。 昨日下午，河洛区域(豫西北)发展论坛成立会议暨第一届年会举行。 河洛区域(豫西北)发展论坛由洛阳、平顶山、焦作、三门峡、济源五市的市委党校联合成立，旨在建立河洛区域(豫西北)市级党校之间教学科研资政交流协作的平台，通过积极履行决策咨询、课题协作、教学合作、学术交流、信息共享等职能，对河洛区域(豫西北)经济社会发展中带有全局性、战略性、综合性的重大问题进行持续研究，为河洛区域(豫西北)各市联动发展提供智力支持。 会议指出，党校作为党委的重要部门，要进一步深化对习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神及本市经济社会发展规划的学习研究；要突出工作重点，搞好调查研究，推进成果转化，深化河洛区域(豫西北)发展论坛研讨交流活动，为党委政府科学决策提供高质量建议意见，探索建立党校与社科部门、高校间的科研协作机制，凝聚起推动豫西北各市与洛阳联动发展、形成带动全省经济发展新的增长极的强大力量。 省社科院原院长、省政府参事张占仓，市委常委、组织部部长何伟，市委党校常务副校长、党委书记侯超英等参加相关活动。（洛阳日报记者 苏楠 通讯员 郑昌伟）