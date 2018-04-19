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洛阳首季度城镇新增就业2.7万余人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-27 08:51

　　在洛阳市人才市场，一名招聘单位工作人员正与求职者交流

　　春风行动专场招聘会现场，用人单位设立的宣传广告

　　“收入虽然不高，但工作比较有规律，政府还给社保补贴，咱老百姓心里暖暖的。”昨日上午，在瀛洲路绿化带内修剪苗木的段中智说。

　　“我已经年近60岁了，家里又有老人和孩子需要照顾，经不起来回折腾。”2006年，他从一家印刷市场失业后，在市区建筑工地和商场奔波打零工，“经常感到身心俱疲”。去年下半年，获知我市公益性岗位招聘的消息后，他到市公共就业服务中心报名应聘，今年起当上了一名绿化工人。

　　市人社局等部门通过举办春风行动暨就业援助月、民营企业招聘周、公益性岗位公开招聘会等活动，在企业和求职者之间搭起交流平台，让越来越多像段中智一样的就业困难人员生活有了着落。截至今年3月底，全市城镇新增就业27646人，其中失业人员再就业6634人，困难人员实现就业2708人；全市新增农村劳动力转移就业9701人，均超额完成“牡丹文化节前”重点民生实事节点任务。

　　我市还发挥政策“组合拳”作用，通过社会保险补贴、岗位补贴、求职补贴等就业援助方式，帮助大龄失业人员、长期失业人员、失地农民、就业困难大学生和残疾人等就业困难人员实现就业。同时，在省内外积极搭建劳务输出平台，与杭州、无锡、昆山等地签订劳务合作协议，建立劳务输出基地，促进农村劳动力转移就业。

　　“政府的免费培训，圆了我的‘老板梦’。”今年3月，从市就业技能培训中心开办的GYB创业意识培训班毕业后，54岁的王守国准备创办一家黄河澄泥砚创意产品展销店，10余名新招员工目前正紧张有序地培训，店面装修也即将完毕。

　　近年，我市持续加大对城镇登记失业人员、农村转移就业劳动者、高校毕业生等群体创业支持力度，扶持政策不断完善。例如，对普通高等学校应届毕业生和毕业5年内的大学生创办的创业实体，在市级以上(含市级)创业孵化基地内发生的运营费给予补贴；市、县互通式担保系统正式运行，无论担保人户口在市里还是县里，都可以为符合条件的创业贷款申请人提供担保……

　　创业服务不断优化。除了创业培训讲师，我市还建立了大众创业专家导师团，为各类创业者提供项目评估、市场分析、管理咨询和融资对接等全方位、专业化服务，进一步提升我市大众创业公共服务水平。目前，该团队成员共有50人，包括高校、政府机关、科研机构、创业孵化器负责人及投融资、人力资源、管理咨询专业人士等。

　　“就业是民生之本，创业是就业之源。”市人社局相关负责人表示，今年将实施就业创业培训、高校毕业生就业服务、就业困难人员就业帮扶、创业服务及创业孵化等四个专项行动，进一步稳定就业、鼓励创业。（洛阳日报记者 姜明明 特约通讯员 李帆/文 记者 鲁博/图）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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