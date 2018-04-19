新安县介庄村：党建强了 群众笑了

这几天，位于黄河岸边、万山湖畔的新安县石井镇介庄村，每个角落都洋溢着期待丰收的喜悦。春风拂过，山坡上、沟壑中的杏树随风摇曳，稠密的果子压弯了枝丫……

这几天，位于黄河岸边、万山湖畔的新安县石井镇介庄村，每个角落都洋溢着期待丰收的喜悦。春风拂过，山坡上、沟壑中的杏树随风摇曳，稠密的果子压弯了枝丫……

群众都说，党建让介庄大杏焕发生机，让介庄群众鼓起腰包。

介庄村村民付广民今年74岁，是村里最早种植大杏的。这两年，介庄大杏产业走上发展快车道，他让4个在外打工的儿子都回来帮忙种植，全家目前共种了70多亩。

“咱村党支部引来了农业科技公司，党员干部带头种植，优化品种，产量提高了，还建起了冷库，卖不掉的大杏也不怕坏了，没有了后顾之忧，俺们跟着干还有啥不放心！”昨日，付广民看着自家挂满枝头的大杏，笑得合不拢嘴。

两岭四沟九圪塔是介庄村的写照，村民靠天吃饭，粮食产量低且没有保障。

“我们村的地理环境适宜大杏生长，种植大杏的历史悠久，大杏以‘个大、肉厚、色味美、营养丰富’而远近闻名。”介庄村村委会主任卫现敏说，多年来介庄大杏被保鲜期短的缺点制约了发展。2015年时，介庄全村已种植四五百亩大杏，但产量一年高、一年低，低了没收成，高了卖不完，村民们也缺乏积极性。

卫现敏说，介庄大杏有很好市场基础和口碑，能够成为村民致富奔小康的特色支柱产业。当年，如何利用介庄大杏的特色优势，把大杏产业做大做强，成为介庄村党支部迫在眉睫需要解答的考题。

“我们多方考察，引入3家农业发展公司，垦荒植树扩大种植规模；成立种植协会，积极探索‘支部+协会’的农村党建工作模式。”卫现敏说，农业公司负责品种优化、技术培训、开发市场等；党支部组织党员、协会会员学习贯彻乡村振兴等党的路线、方针、政策，推广实用技术，服务引导群众等。

村党支部坚定了群众种植大杏的信心，党员率先种植让群众吃下定心丸。

目前，介庄村已种植大杏2300余亩，年产量有300多吨。为了延长介庄大杏的上市时间，村里协调农业公司建了两个冷库。去年，介庄村通过省级集体经济试点项目，在村里新建一座大杏深加工厂房。目前，近千平方米的大型深加工厂房已经完工，正准备安装机器设备。届时，卖不完的介庄大杏将被就地加工成果脯。

“俺们以前种的大杏树高、冠大、果少，党支部请人指导俺们科学管理后，现在树矮了、果子多了，采摘也方便了。”村民陈桂枝笑着说，“再过俩月大杏就黄了，今年是个丰收年，产量越高俺越高兴……”（洛阳日报记者 申利超 通讯员 王海珍）