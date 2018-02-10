洛阳市城乡规划委员会2018年第五次会议召开

昨日，市城乡规划委员会2018年第五次会议召开，审议并原则通过《洛阳市伊滨区寇店镇总体规划(2017—2020年)》《洛阳龙门石窟景区东北出口片区东山大道设计方案》《洛阳市文博广场设计方案》等。

昨日，市城乡规划委员会2018年第五次会议召开，审议并原则通过《洛阳市伊滨区寇店镇总体规划(2017—2020年)》《洛阳龙门石窟景区东北出口片区东山大道设计方案》《洛阳市文博广场设计方案》等。

市长、市规委会主任刘宛康主持会议，市规委会副主任吴孟铎、王琰君，市规委会委员等参加会议。

按照规划，到2020年寇店镇区建设用地将达到1.2平方公里，着力打造以通航制造为主、历史文化和生态旅游为支撑的通航旅游小镇。其中，中心镇区将按“一镇区两组团”打造，推进东汉帝陵南兆域等历史文化遗产保护与利用，为发展通航产业奠定更好的基础。

东山大道位于龙门石窟景区东北侧，北起规划伊阙大道，南至东山宾馆，长2.4公里，双向四车道。东山大道将通过改造和新建并举的方法，与龙顾路、伊阙大道、望伊路、迎宾大道组成龙门东北服务区环路系统，有效提升区域通行能力。

文博广场位于洛阳博物馆周边区域，南起隋唐城遗址植物园胜利渠，北至牡丹桥头，西起隋唐城路，东至聂泰路。该广场将把博物馆、广电中心、规划馆和隋唐城遗址植物园有机结合在一起，打造洛阳中心城区的绿心、文心、轴心。按照规划，隋唐城遗址植物园将新建一处北门，向北打通银杏大道与牡丹桥连接，并配套建设草坪、游园等绿化设施。

会议还原则通过《中国石化销售有限公司河南石油分公司洛阳油库改扩建工程设计方案》《洛阳中硅高科技有限公司超高纯多晶硅节能技改项目、副产物循环利用高技术产业化项目方案设计》《河南安装大厦外立面调整方案》《开元壹号60#地块商务公寓楼建筑方案设计》《洛阳光电产业园项目总平面图与电源厂房设计方案》《洛阳市区110千伏郑村输变电工程》等，并就进一步完善提升相关规划提出要求。（洛阳日报记者 李东慧）