李亚会见忠旺集团客人

昨日，市委书记李亚会见忠旺集团董事长路长青一行，双方就铝精深加工项目合作等事宜进行了深入交谈。

昨日，市委书记李亚会见忠旺集团董事长路长青一行，双方就铝精深加工项目合作等事宜进行了深入交谈。

李亚代表市委、市政府对路长青一行再次来洛考察表示欢迎。他说，忠旺集团是全球领先的工业铝型材研发制造商，有技术、有市场、有资本，综合实力和带动能力强，双方合作有基础、有空间、前景广阔。今年2月，洛阳与忠旺集团签订了战略合作框架协议，在双方的共同努力下，目前各项工作进展顺利。市委、市政府将努力为忠旺集团在洛投资营造良好环境。有关方面要坚持有诺必践，拿出过硬举措，做好服务、搞好保障；要按照时间节点，倒排进度，压实责任，把工作做实做细，帮助企业协调解决项目建设中遇到的问题。和全国一样，洛阳开放的大门只会越开越大。希望双方进一步加强沟通衔接，共同推进项目早落地、早建成、早达效，同时在更多领域谋求合作，让合作的路子越走越宽。

路长青表示，洛阳良好的营商环境、资源禀赋和产业基础，坚定了忠旺集团在洛阳投资发展的信心决心。忠旺集团将加大在洛投资力度，加快实施投资210亿元、年产100万吨高端铝精深加工项目和有色金属交易中心项目，为洛阳经济社会发展作出更大贡献。

市领导刘宛康、侯占国参加会见。（洛阳日报记者 孙自豪）

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