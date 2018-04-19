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执法用上无人机 城市管理“眼”更亮
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-27 08:51

洛龙区城管局执法人员正在操作无人机

　　高层建筑的顶楼违建，平时巡查难以发现，一直是城市管理工作的难点。如今，洛龙区城市管理局机动中队用上了无人机进行巡查，执法效率大大提升。

　　近日，在宝龙广场附近，记者见到了正在操作无人机的执法人员刘一铄。用智能手机和操作杆结合，他操控无人机上升、下降，四面八方来去自如。通过手机屏幕，地面上一草一木都看得清清楚楚。他说，洛龙区城市管理局机动中队目前已引进4架无人机，将洛龙区分为4个区域，每周会进行两至三次的全面巡查。

　　别看无人机小，它可是名副其实的“千里眼”。刘一铄说，这些无人机配有高清运动摄像头，能在空中持续飞行半个小时，并可在空中悬停，执行停机定点监控、拍摄，最大观察范围可达5公里，机动性很强。巡查人员利用无人机发现乱搭建、乱倾倒、占道经营等违法行为时，可直接通过手机将相关信息发送给执法人员，以达到实时处理的效果。

　　说话间，无人机发现情况：一行人将几个装满垃圾的黑色塑料袋扔在马路边，随后走进附近的商店。记者随执法人员立刻赶往现场。

　　原来，扔垃圾的是附近的商户。经过执法人员的批评教育，该商户将垃圾重新打包，并扔到指定的位置。

　　除了方便执法人员“扫街”，无人机在清查违章建筑方面也是好手。刘一铄说，洛龙区的高层建筑较多，有些楼顶违建的建设过程非常隐蔽，没有被市民举报；有些违建建设在楼顶的视觉盲区中，通过人力登楼巡查难以发现，且进入高层小区巡查有种种不便，难以及时发现问题。用上无人机后，这些问题迎刃而解。

　　今年3月，该机动中队接到群众举报，关林路与永泰街附近有人偷偷在顶楼加盖阳光棚。以前，如果没有证据，业主也不承认的话，执法人员不能强行入户查看，很难处理。这次，执法人员首先用无人机进行拍照取证，面对照片，业主很配合，不久就自行将违建拆除。

　　“虽然不能完全替代人工执法，但一张立体的执法网已经织成。”洛龙区城管局相关负责人说，目前，该局还建成一整套的数字化城市管理巡查、上报、派遣机制，利用数字监督平台和无人机巡逻，城市管理和执法更高效、更文明，城市面貌也越来越美。（洛阳日报记者 张宁 通讯员 苟华云 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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