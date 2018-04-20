“城市家具”提升古都魅力 多种洛阳特色历史文化元素融入城市建设细节

去年以来，按照省委、省政府百城提质要求，我市着力推进以文“化”城，把历史文化元素融入城市建设、融入群众生活，持续提升古都文化的传播力、辐射力和影响力。

隋唐风格的路灯

古朴典雅的公交站亭

核心提示

“城市家具”是指城市中各种户外环境设施，包括公交站、路灯、道路护栏等，是一座城市最基本的文化名片。

去年以来，按照省委、省政府百城提质要求，我市着力推进以文“化”城，把历史文化元素融入城市建设、融入群众生活，持续提升古都文化的传播力、辐射力和影响力。

市委书记李亚多次强调，要立足自身的地理、生态、文化优势，坚持守正出新，抓好城市风貌、城市景观和建筑色彩的打造，塑造“古韵新风”的豫西特色城市风貌。

好一朵美丽的牡丹花！

花瓣造型的路灯，底座上雕刻的牡丹显得端庄大气；深黑色的隔离护栏上，每隔不远就有一朵金黄色的牡丹花；重檐斗拱，红柱灰瓦，唐风公交站亭显得古朴典雅……

如今，遍布在洛阳市区大街小巷的“城市家具”，都在一处处细节雕琢中融入彰显着具有洛阳特色的历史文化元素，展示了这座千年古都的人文精神。

“城市家具”处处彰显特色文化

一场春雨过后，古城快速路沿途绿意葱葱。

行进在这条道路上，灯杆、灯座、护栏等“城市家具”上遍布牡丹等洛阳元素，令这条新投用的快速通道更有文化气质。

古城快速路工程建设指挥部相关负责人介绍，古城快速路的公交站亭、路灯、交通护栏、井盖等设施选型全部以隋唐风格为主，选用红、白、灰、黑作为主色调。其中，公交站亭以唐代建筑为主要元素，灰瓦红柱；路灯以斗拱为设计元素，以龙形、回纹装饰；交通护栏以缠枝牡丹纹为主要设计元素；路缘石选材为灰色花岗岩，刻回纹装饰；垃圾箱以斗拱作为主要设计元素，典雅大方……

和古城快速路一样，今年新建成的东环路、滨河南路龙门大道至新街桥段、南环路等市政项目，在“城市家具”应用中也都遵循同样的原理，着力展示洛阳文化符号。

以东环路跨洛河桥为例——

大桥两侧各分布着几个“斗檐”造型的观景平台，青瓦木檐，每两个观景平台之间还以连廊相连，站在远处眺望，古韵十足；桥上的路灯、隔离栏上也都雕刻有牡丹，井盖上也有牡丹造型，整齐排列，远远看去仿佛进入一片牡丹花圃。

此外，今年按照“城市双修”理念，我市还对中心城区10余条主干路的路灯、公交站亭等进行更换，全部体现了古都文化元素。

制订专项规划提升“城市家具”品位

“城市家具”的概念在近年流行起来，指城市中各种户外环境设施，包括公交站、路灯、道路护栏、井盖、垃圾箱等，是一座城市最基本的文化名片。

然而在发展过程中，很多城市只顾追求现代气息，富有地方特色的文化元素在“城市家具”中融入和展示较少，导致了“千城一面”。

前几年，和其他城市一样，洛阳的“城市家具”也纷繁杂乱。

“在保证‘城市家具’质量和使用功能的前提下，融入地方特色文化，不仅让城市更有温度和家的味道，更展示了一座城市的人文精神。”市规划局相关负责人介绍，去年，我市专门委托洛阳城建勘察设计研究院编制完成了《洛阳“城市家具”——城市公用设施设置导则》，着力强化规划引领，提升城市公用设施的文化味。

设计单位相关负责人表示，该规划以河洛文化、牡丹文化、隋唐文化等经典洛阳文化符号为主打，让城市环境和“城市家具”之间建立一种有情有序的关联，在“用”和“美”两方面共同增益，提高城市景观水平。

按照该规划，我市主要的“城市家具”分照明设施、交通设施、公共服务设施、道路附属设施、公共卫生服务设施、信息设施等6大类17种，包括各类灯具、道路隔离护栏、交通标志和信号灯、交通岗亭、公交站亭、座椅、检查井盖、路缘石、人行道桩、垃圾箱、公厕、路名牌等。

在实施过程中，市规划、建设部门牵头，对全市“城市家具”实行“统一设计、统一验收”，确保一张蓝图绘到底，有效解决了“城市家具”杂乱无章的问题。

塑造“古韵新风”城市风貌

文化是一个地方的“根”与“魂”。

作为十三朝古都，洛阳也有自己独特的文化性格和城市特征。

去年以来，按照省委、省政府提出的百城提质要求，我市着力推进以文“化”城，在城市建设中，更加坚定文化自信，不断加强对地域文化内涵的研究、载体的拓展、品牌的宣传，把历史文化元素融入城市建设、融入群众生活，持续提升古都文化的传播力、辐射力和影响力。

市委书记李亚多次强调，要立足自身的地理、生态、文化优势，坚持守正出新，抓好城市风貌、城市景观和建筑色彩风格的打造，塑造“古韵新风”的豫西特色城市风貌。

对“城市家具”进行整体规划提升，把牡丹等文化符号融入城乡建设，就是坚定文化自信的重要体现。

市城乡规划局局长张昭民表示，我市“城市家具”整体风格将以厚重、简约的新中式风格为主。结合各城市区风貌，洛北板块以汉唐风格为主，洛龙板块、伊滨板块以现代简约风格为主。同时，隋唐遗址周边以隋唐风格为主，白马寺及汉魏故城周边以汉魏风格为主，涧西区可配合苏式建筑群体现工业风格。

下一步，规划部门将着力在设计元素、色彩、材质等方面强化对“城市家具”的规划引领，着力体现“千年古都”“牡丹花城”等特色元素，更好传承和弘扬古都文化。

未来，时代气息和千年古都的文化底蕴，将在洛阳城市建设的诸多细节中完美融合，愈加彰显古都魅力。（洛阳日报记者 李东慧 通讯员 谢胜利 吕一品 文/图）