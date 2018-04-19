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五一假期出行这些路段易拥堵
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-27 08:51

　　五一小长假期间，预计我市中短途旅游客流量将大幅攀升。近日，市交警支队负责人表示，因五一小长假与牡丹文化节重叠，加之小型客车假期免费通行高速公路，市区及旅游景区周边道路交通压力将明显增大，广大市民请注意避开易堵路段。此外，前往县(市)各景区的车辆也将迅速增加，山区道路坡陡弯多，易发生交通事故。市民驾车出行请注意以下几点：

　　■牡丹文化节限行：悬挂“豫C”号牌(含临牌)的机动车，按车牌号最后一位阿拉伯数字(车牌号最后一位为字母的，按字母前最后一位数字)实行限行。4月29日8时至19时尾号为2、4、6、8、0的机动车不得驶入限行区域，4月30日8时至19时尾号为1和6的机动车不得驶入限行区域，5月1日8时至19时尾号为2和7的机动车不得驶入限行区域。

　　■市区：老310国道定鼎路至唐寺门段封闭施工，地铁1号线正在紧张施工，老310国道市区段及中州路等可能出现短时拥堵。

　　■景区：驾车从市区前往龙门石窟景区可通行龙门大道、伊洛路、东环路、希望桥、堤顶路、迎宾大道到达；前往白马寺可通行九都东路、安居路、洛白路到达。

　　■高速公路：郑卢高速上戈站、宁洛高速伊川北站封闭施工，宁洛高速甘泉河站(原洛阳新区站)禁止7座及7座以上客车通行。连霍高速洛阳站、新安站，二广高速关林站、龙门站通行压力较大，请就近选择连霍高速孟津城区站、二广高速瀍河站上下。（洛阳日报记者 苏楠 通讯员 石海涛）
[ 责任编辑：席倩倩]
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