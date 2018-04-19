首批洛阳晚报换客驿站挂牌运营

居民交换二手物品，建在社区的交易平台将是最好的选择，不仅方便快捷，还不用花钱。昨日上午，首批洛阳晚报换客驿站授牌仪式在涧西区长安路三社区举行，市区5个社区将免费为居民交换二手物品提供平台，服务大家日常生活。

洛阳晚报换客驿站挂牌

核心提示

居民交换二手物品，建在社区的交易平台将是最好的选择，不仅方便快捷，还不用花钱。昨日上午，首批洛阳晚报换客驿站授牌仪式在涧西区长安路三社区举行，市区5个社区将免费为居民交换二手物品提供平台，服务大家日常生活。

1 5个社区有了换客驿站，“咱家的报”服务很贴心

《洛阳晚报》，“咱家的报”。秉承主流、责任、贴心、实用的办报宗旨，3月中旬，晚报推出了在社区设立换客驿站的活动，居民可以把闲置物品放在这个家门口的二手物品交易平台进行托管，不仅方便、快捷、安全，还不用交钱，因为牵头的是老百姓再熟悉不过的晚报，负责管理和维护的是切实为居民办事儿的社区基层工作人员。

经过筛选，最终晚报确定在5个社区设立首批洛阳晚报换客驿站，分别是涧西区长安路三社区、武汉路社区、南口社区及高新区北方社区、洛龙区英才社区。这些社区都位于市区的繁华地段，交通方便，并且工作人员非常乐意为前去参加闲置物品互换活动的居民提供服务和便利。

目前，这5个社区已经安放了货架，并在显眼位置悬挂了洛阳晚报换客驿站牌匾，等待居民的到来。

居民在挑选物品

2 换客驿站刚“上线”，居民便迫不及待来换物

昨日9时许，在长安路三社区，一位姓徐的老人被音乐声吸引，他到换客驿站逛了一圈，看到里面摆着玩具、钟表、钱包、茶杯等物品后，连连点头。“都是实用的东西。”他说。

居民张女士原本是来瞧新鲜的，不过当她看到换客驿站里摆放的锅碗瓢盆后便回了家，不一会儿就抱着汤锅回到了现场。“这个锅只用过两次，我想用它换一个唱戏机。”张女士说。

“我刚把牌子拿回社区挂好，就有居民回家让儿子搬来了电脑要换东西！”昨日下午，高新区北方社区党总支副书记孙宇笑着说，一位老人到社区办事时发现了墙上的牌子，赶紧回家让儿子抱来一台笔记本电脑。“闺女买了台新的电脑，旧电脑换大米、换食用油都行，你们看着办吧！”老人放心地把决定权交给了孙宇等。

3 依托社区做公益，换客驿站同时接受爱心捐赠

家住涧西区南华公寓的居民刘清霞吸引了不少人的目光——她不仅带来了整套的茶具、酒具，崭新的儿童玩具、耳机，还有各类厨房用具，光锅就有6个，摆满了一层货架。为了来送这些东西，刘清霞特意准备了五六个塑料袋，骑着电动车跑了两趟。

“这些东西我都是捐赠的，帮助别人，快乐自己！”刘清霞说，她家里有很多闲置物品，常年用不上，扔了又可惜，晚报提供的这个平台非常好，让爱心得到了传递。

事实上，洛阳晚报换客驿站除了是二手物品交换平台，还是一个公益平台，居民如果想捐赠物品，可以直接送到换客驿站，供有需要的居民领取。

有了爱心机构的加入，服务范围会更加广泛。这次活动，洛阳市心理咨询师协会全额承担了设立换客驿站所需材料的相关费用。今后，如果换客驿站所在社区的居民想进行心理咨询，该协会将派专业咨询师提供服务。

4 关于换客驿站，这些规则请您记好

洛阳晚报换客驿站投入运营后，居民可以将家中闲置的物品存放在那里，写好联系方式和期待得到的物品等；在每个月的固定时间，我们将在换客驿站所在社区举行闲置物品互换户外活动，让大家在现场交换物品的同时，能够认识更多志同道合的新朋友。

为了保证洛阳晚报换客驿站的运营，在和相关社区沟通后，我们制定了相关规则，请您认真阅读：

1.考虑到换客驿站的场地和货架数量有限，每名居民的二手物品放置时间不得超过一个星期，时间已到没有交换出去的物品请自行取回，以便其他居民放置物品。到期没有取回的物品，工作人员将予以下架，不再参与闲置物品互换。

2.换客驿站内不接受米、面、油等食品托管，以及内衣、内裤、棉被类物品交换；其他衣物交换请保证物品没有污渍、破损，并且在八成新以上。

3.大家须遵循双方自愿的原则进行交易，闲置物品互换不同于购买新商品，二手物品价格较低，请理性看待。请您详细了解物品的质量、性能、安全性等，慎重挑选，晚报不为所换物品的质量等负责。

4.由于想交换物品的居民较多，建议您提前和换客驿站所在社区联系，确定货架有空余位置后再送物品，并配合工作人员进行登记，咨询、交换物品时间为周一至周五的办公时间。

●前述5个社区联系方式：

涧西区长安路三社区：64970530

涧西区武汉路社区：64823522

涧西区南口社区：65161316

高新区北方社区：64184935

洛龙区英才社区：62229253

●温馨提醒：

如果您希望自己的闲置物品早点儿换出去，不妨根据晚报之后公布的活动时间，到现场参加活动，与其他居民面对面交流，互换成功率更高哦！（洛阳晚报记者 李岚 山军伟/文 李卫超/图）