五一小长假：王城公园瞧一瞧 牡丹芳菲芍药俏

盼着盼着，五一小长假终于要来了。您是不是早已按捺不住想出游的心，提前安排好了游玩路线呢？若您打算赏花，小记想为您推荐王城公园。

游客在王城公园内赏牡丹

盼着盼着，五一小长假终于要来了。您是不是早已按捺不住想出游的心，提前安排好了游玩路线呢？若您打算赏花，小记想为您推荐王城公园。

该园地处洛阳城市中心，交通便利；一张门票，您能赏花看表演观展，还能与可爱动物近距离接触……小记推荐您来，还因该园刚刚又补种了一批高山牡丹，想欣赏早、中、晚品种牡丹与芍药连片开放，这里值得您一游。

来这儿游玩，怎样用一天时间尽揽全园美景？小记为您制作了一份全天游园攻略。

上午：与“武则天”同游园，共赏满园牡丹、芍药

潺潺涧水边，晚开、特晚开品种牡丹随风摇曳在甘棠洲牡丹观赏区内；明堂前广场边，绿色系牡丹名品豆绿花开正艳……

这两日，还有几千株从栾川高山牡丹基地而来的精品高山牡丹“入住”王城公园，涵盖雪映桃花、珠光墨润、岛锦、洛阳红、彩绘、珊瑚台、花王等近30个品种。目前，该园月亮门晚开品种牡丹观赏区、甘棠洲牡丹观赏区、王城春早牡丹观赏区内，九大色系早、中、晚品种牡丹已吐露芬芳，待您来赏。

五一小长假，若您来王城公园，不妨趁着上午时光，先到园中赏花，瞧瞧近300个品种近万株芍药与牡丹同园争春。4月29日、30日，史诗剧《武则天》、“武则天”巡游将继续在该园上演。赏花间隙，您还可在满园国色中与“武则天”邂逅。

中午：赏牡丹插花娇艳多姿，看精品盆栽牡丹与盆景

临近中午，赏过繁花的您是不是已饥肠辘辘？请您移步公园正大门东侧，这里有汇聚全国各地小吃的美食街，让您足不出园就能尝舌尖美味。

吃罢美食，太阳当头，此时估计您会感觉有些热了。您可以趁着中午时间，将位于该园明堂二楼、三楼的第十届“王城之春”牡丹插花花艺展游览一番。

800余平方米的展厅内，汇聚了多名国内知名插花艺术家的牡丹插花作品。其中，明堂二楼展区内的牡丹插花作品多以经典故事为灵感，通过牡丹插花为游客讲述“白马驮经”等典故；三楼展区内的作品则以经典牡丹诗词为主线，用造型多变的牡丹插花作品为游客展现“国色朝酣酒，天香夜染衣”“绝代只西子，众芳唯牡丹”等画面。

看罢牡丹插花，您还可以到位于该园动物园西北角的盆景馆一游，这里有精品盆栽牡丹与各式盆景。展馆东侧，还有造型逼真、栩栩如生的梅花鹿、蓝孔雀、红腹锦鸡等动物标本待您赏。

下午：看猕猴宝宝萌态，赏华南虎霸气模样

一周前，该园动物园里的猕猴家族添了“新丁”。待下午热气退却，您可以到动物园西侧的猴山上一瞧，或许能看到猕猴宝宝在妈妈怀中撒娇的可爱模样。

当然，这里还有华南虎、非洲狮、梅花鹿、羊驼、赤颈袋鼠、松鼠猴等动物，等您来赏。（洛阳晚报记者 李雨璐 特约通讯员 乔丽娜/文 记者 张怡熙/图）