洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

五一小长假：王城公园瞧一瞧 牡丹芳菲芍药俏
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-27 08:21

　　游客在王城公园内赏牡丹

　　盼着盼着，五一小长假终于要来了。您是不是早已按捺不住想出游的心，提前安排好了游玩路线呢？若您打算赏花，小记想为您推荐王城公园。

　　该园地处洛阳城市中心，交通便利；一张门票，您能赏花看表演观展，还能与可爱动物近距离接触……小记推荐您来，还因该园刚刚又补种了一批高山牡丹，想欣赏早、中、晚品种牡丹与芍药连片开放，这里值得您一游。

　　来这儿游玩，怎样用一天时间尽揽全园美景？小记为您制作了一份全天游园攻略。

　　上午：与“武则天”同游园，共赏满园牡丹、芍药

　　潺潺涧水边，晚开、特晚开品种牡丹随风摇曳在甘棠洲牡丹观赏区内；明堂前广场边，绿色系牡丹名品豆绿花开正艳……

　　这两日，还有几千株从栾川高山牡丹基地而来的精品高山牡丹“入住”王城公园，涵盖雪映桃花、珠光墨润、岛锦、洛阳红、彩绘、珊瑚台、花王等近30个品种。目前，该园月亮门晚开品种牡丹观赏区、甘棠洲牡丹观赏区、王城春早牡丹观赏区内，九大色系早、中、晚品种牡丹已吐露芬芳，待您来赏。

　　五一小长假，若您来王城公园，不妨趁着上午时光，先到园中赏花，瞧瞧近300个品种近万株芍药与牡丹同园争春。4月29日、30日，史诗剧《武则天》、“武则天”巡游将继续在该园上演。赏花间隙，您还可在满园国色中与“武则天”邂逅。

　　中午：赏牡丹插花娇艳多姿，看精品盆栽牡丹与盆景

　　临近中午，赏过繁花的您是不是已饥肠辘辘？请您移步公园正大门东侧，这里有汇聚全国各地小吃的美食街，让您足不出园就能尝舌尖美味。

　　吃罢美食，太阳当头，此时估计您会感觉有些热了。您可以趁着中午时间，将位于该园明堂二楼、三楼的第十届“王城之春”牡丹插花花艺展游览一番。

　　800余平方米的展厅内，汇聚了多名国内知名插花艺术家的牡丹插花作品。其中，明堂二楼展区内的牡丹插花作品多以经典故事为灵感，通过牡丹插花为游客讲述“白马驮经”等典故；三楼展区内的作品则以经典牡丹诗词为主线，用造型多变的牡丹插花作品为游客展现“国色朝酣酒，天香夜染衣”“绝代只西子，众芳唯牡丹”等画面。

　　看罢牡丹插花，您还可以到位于该园动物园西北角的盆景馆一游，这里有精品盆栽牡丹与各式盆景。展馆东侧，还有造型逼真、栩栩如生的梅花鹿、蓝孔雀、红腹锦鸡等动物标本待您赏。

　　下午：看猕猴宝宝萌态，赏华南虎霸气模样

　　一周前，该园动物园里的猕猴家族添了“新丁”。待下午热气退却，您可以到动物园西侧的猴山上一瞧，或许能看到猕猴宝宝在妈妈怀中撒娇的可爱模样。

　　当然，这里还有华南虎、非洲狮、梅花鹿、羊驼、赤颈袋鼠、松鼠猴等动物，等您来赏。（洛阳晚报记者 李雨璐 特约通讯员 乔丽娜/文 记者 张怡熙/图）
[ 责任编辑：史戎戎]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]担心癌症找上门？定期做这些检查能"救命"
  • ·[健康]1周找了8位大夫，还是没治好她的胃病
  • ·[健康]牙齿咬核桃？ 这5大生活习惯将害了你的牙齿！
    		•
    五一出游避开大热景点 古城风情一样赞
    五一出游避开大热景点 古城风情一样赞
    五一出游避开大热景点 古城风情一样赞
        “五一假期，有没有人少的、适合家庭自驾出游的小众景点推荐？”随着五一小长假的临近，想必不少朋友会发出...
  • ·甘肃荣登“2017亚洲最佳旅行目的地”排行榜榜首
  • ·洛阳人五一小长假去哪玩？这些地方您可以考虑！
  • ·张洛霞和她的“文人墨客”群
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳：打造豫西北批发交易中心
  • 洛龙区：五彩斑斓环城路
  • 洛阳老城区15个重点项目集中签约
  • 上万株洛阳牡丹花开内蒙古
  • 亿元投资大项目 缘何落户孟津县贫困村...
  • 雨伞遇水“开”出牡丹花！快来看看这...
  • 中国科学院院士徐宗本：洛阳城市特点...
  • 洛阳全面推进城市书房建设 着力打造“...
  • 记者跑腿：洛河七一路往东河道内为啥...
  • 洛阳市2018年家庭经济困难学生资助标...
    		•
    百姓呼声
    公交集团银隆充电站建设项目的最新进展
    王城大道与太康路口计划建设过街天桥
    精彩图片
    洛龙区：五彩斑斓环城路
    上万株洛阳牡丹花开内蒙古
    洛阳全面推进城市书房...
    雨伞遇水“开”出牡丹...
    精彩热帖

    晨练景观

    洛阳神州牡丹园

    百花盛开时

    岸落蔷薇水浸莎
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605